Rezort dopravy hľadá nového riaditeľa Letových prevádzkových služieb

Bratislava 15. novembra (TASR) - Letové prevádzkové služby (LPS) SR od utorka (14. 11.) dočasne vedie Jozef Kiss. Ministerstvo dopravy SR zároveň vypísalo výberové konanie na nového generálneho riaditeľa. Informovali o tom z odboru komunikácie Ministerstva dopravy SR.



Kiss povedie LPS do vymenovania nového riaditeľa, ktorého ministerstvo dopravy vyberie vo výberovom konaní. "Maximálne však do uplynutia troch mesiacov po skončení sa funkcie predchádzajúceho riaditeľa," uviedol rezort dopravy.



Písomné prihlášky do výberového konania na riaditeľa LPS možno posielať ministerstvu dopravy do 6. decembra. Uchádzači budú musieť prejsť odborným testom a osobným pohovorom.



"Prihlásení uchádzači, ktorí splnia podmienky a predložia v stanovenom termíne prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi, budú pozvaní na výberové konanie písomne, najmenej sedem kalendárnych dní pred jeho uskutočnením," uviedol rezort dopravy s tým, že podrobnosti o výberovom konaní sú dostupné na internetovej stránke ministerstva.