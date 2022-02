Rezort dopravy je pripravený pomôcť Ukrajine

Bratislava 25. februára (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR je pripravené Ukrajine pomôcť, ak o to požiada. Všetky kroky však bude koordinovať s Bezpečnostnou radou (BR) SR a vládou. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie rezortu dopravy.



"Ministerstvo dopravy je pripravené Ukrajine pomôcť a vyjsť im v ústrety v prípade, že nás o to požiadajú. Akékoľvek kroky však budeme robiť vždy až po dohode s Bezpečnostnou radou SR a vládou SR," priblížil odbor komunikácie MDV.



Situácia na Ukrajine ovplyvnila aj dopravu na Slovensku. Osobná vlaková doprava medzi Slovenskom a Ukrajinou je pozastavená, rovnako ako aj civilné lety z Bratislavy do Kyjeva.



Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok (24. 2.) v skorých ranných hodinách oznámil, že rozhodol o uskutočnení špeciálnej vojenskej operácie vo východnej časti Ukrajiny. Ruské jednotky zaútočili na viacerých miestach na ukrajinskom území.