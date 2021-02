Rezort dopravy: K novele o diaľničnej známke sa dorobí skrátený režim

Bratislava 18. februára (TASR) – Vláda vo štvrtok prerušila rokovanie o návrhu zákona o diaľničnej známke. Dôvodom je, že sa k nemu dorobí ešte návrh na skrátené legislatívne konanie. Pre TASR to uviedol hovorca Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Ivan Rudolf s tým, že by to mal rezort predložiť opäť popoludní, kedy by mala znovu zasadnúť vláda.



Rudolf pre TASR priblížil, že členovia vlády súhlasili, že sa k novele zákona pripojí aj návrh, aby bola prerokovaná v parlamente v tzv. zrýchlenom režime. Dôvodom sú podľa jeho slov hroziace škody. Zároveň dodal, že novelu zákona spolu s návrhom na skrátené legislatívne konanie by mal minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) predložiť opätovne na zasadnutí vlády, ktoré by sa malo konať ešte vo štvrtok o 16.00 h.



Pokutu za neuhradenie diaľničnej známky by podľa návrhu zákona o diaľničnej známke malo byť možné uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný okresný úrad dozvedel o porušení povinnosti. Najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti. Novela zákona má podľa rezortu dopravy opraviť chybu v tzv. "kilečku".



Rezort dopravy predkladal tento návrh na rokovanie vlády už v auguste minulého roka. Vtedy ho však stiahol s tým, že "opravu" urobí minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). "Do dnešného dňa však k náprave nedošlo, ani potom, ako sme rezort hospodárstva opakovane kontaktovali," uviedol pre TASR v stredu (17. 2.) hovorca MDV.