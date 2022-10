Rezort dopravy: K obmedzeniu vlakových spojov by nemalo prísť

Bratislava 16. októbra (TASR) – Navýšenie prostriedkov na železničnú a cestnú dopravu pokryje rastúce výdavky spojené s infláciou a cenami energií. Pre TASR to v súvislosti s návrhom rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025, ktorý schválila vláda, uviedol odbor komunikácie Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR. Uistil, že k obmedzeniu vlakových spojov by nemalo prísť.



Na železničnú dopravu sú na rok 2023 v návrhu rozpočtu plánované výdavky, vrátane výdavkov Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) a Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), v sume 1,33 miliardy eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2022 predstavuje zvýšenie o 310 miliónov eur.



"Ubezpečujeme verejnosť, že prostriedky vyčlenené na železničnú dopravu sú dostačujúce na to, aby nemuselo prísť k obmedzeniam spojov," zdôraznil pre TASR rezort dopravy s tým, že navýšenie prostriedkov pokryje aj výdavky spojené s cenami energií.



V návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025 sa okrem iného konštatuje, že vzhľadom na vysoké ceny energií v súčasnom krízovom období je potrebné zosúladiť rozsah železničnej dopravy s finančnými možnosťami štátu a prijať opatrenia na zníženie spotreby energií. V prípade prijatia opatrení, týkajúcich sa úpravy kapacity vybraných vlakov, optimalizácie radenia vozidiel s ohľadom na ich energetickú spotrebu a obmedzenia časti spojov, má ísť len o dočasné opatrenia bez vplyvu na prijaté závery plánu dopravnej obslužnosti.



Vláda v piatok (14. 10.) schválila návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025. Vyplýva z neho, že deficit verejných financií SR by mal v budúcom roku vzrásť na 6,44 % hrubého domáceho produktu (HDP) z tohtoročných takmer 5 %.