Rezort dopravy: Koaličná rada odsúhlasila agentúru Slovakia Travel

Bratislava 23. januára (TASR) – Koaličná rada odsúhlasila vznik agentúry Slovakia Travel. Pre TASR to potvrdil hovorca Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Ivan Rudolf s tým, že vzniknúť by mohla do 1. apríla tohto roka. Podmienkou je však ešte súhlas rezortu financií.



"Môžeme potvrdiť, že koaličná rada odsúhlasila vznik agentúry na podporu a propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel, jej vznik je však v zmysle zákona podmienený súhlasom Ministerstva financií (MF) SR. Tento finálny akt ešte nenastal a je nutnou podmienkou vzniku spoločnosti," priblížil pre TASR Rudolf.



Od agentúry si rezort dopravy sľubuje oživenie cestovného ruchu po pandémii ochorenia COVID-19, konkurencieschopnosť na zdrojových trhoch, ktorými sú pre SR susedné krajiny, ale aj zvýšenie podielu na HDP národného hospodárstva, podporu regiónov a odstraňovanie regionálnych disparít či podporu rozvoja turistickej infraštruktúry.



Projekt a návrh na vznik organizácie počíta so zriadením samostatnej príspevkovej organizácie po vzore väčšiny funkčných organizácií tohto typu na porovnateľných trhoch, napríklad v Českej republike. Jej pôsobnosť bude priamo naviazaná na už existujúce regionálne štruktúry, ktorými sú OOCR a KOCR (oblastné a krajské organizácie cestovného ruchu).



Cieľom je pracovať s exaktnými analytickými dátami z regiónov, analyzovať ich a prinášať konkrétne riešenia pre skvalitnenie cestovného ruchu na Slovensku, a to aj s prínosmi pre národné hospodárstvo. "Sme jediná krajina, ktorá má regionálne štruktúry, ale nemáme nad nimi strešnú organizáciu. Založením Slovakia Travel vytvoríme uzatvorený celok," podotkol prednedávnom hovorca ministerstva dopravy pre TASR.



Podľa ministra dopravy Andreja Doležala (nominant Sme rodina) je dôležité, aby agentúra vznikla práve v tomto roku, keď sa očakáva oživenie. "Keď nevznikne Slovakia Travel a nepomôžeme cestovnému ruchu v roku 2021, tak už nemusíme pomáhať vôbec," upozornil pred časom na sociálnej sieti.