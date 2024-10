Rezort dopravy má analyzovať opodstatnenosť agentúry nájomného bývania

Bratislava 21. októbra (TASR) - Ministerstvo dopravy (MD) SR by malo pripraviť analýzu opodstatnenosti Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania (AŠPNB). V súvislosti so správou Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR ho k tomu v pondelok zaviazal Výbor NRSR pre hospodárske záležitosti. Agentúra totiž podľa kontrolórov NKÚ ani po dvoch rokoch od svojho vzniku neplní účel, na ktorý bola zriadená a pre nejasnosti pri zvolenom modeli financovania sa s výstavbou nájomných bytov stále nezačalo.



Rezort dopravy má v rámci analýzy pripraviť tri variantné riešenia. Zanalyzovať má, či môže AŠPNB zotrvať v súčasnej podobe, či bude pokračovať v modifikovanej podobne alebo či sa zruší. Ministerstvo má tiež pripraviť správu o tom, či boli agentúrou doteraz použité financie vynaložené efektívne.



Podľa štátneho tajomníka MD Igora Chomu záujem vlády o pokračovanie v projekte nájomných bytov pretrváva, treba však vyriešiť nedostatky, ktoré konštatoval NKÚ. "My sme pristúpili k riešeniam, ktoré boli v našej kompetencii a ktoré bolo možné riešiť vzhľadom k nevypovedateľnosti niektorých zmlúv," uviedol Choma na rokovaní výboru. Doplnil, že ministerstvo už vyriešilo výmenu vedenia agentúry a rieši aj nevýhodnú zmluvu o nájme pre agentúru.



Kontrolóri v správe k činnosti AŠPNB skonštatovali, že doterajšie nakladanie s verejnými financiami považujú za neefektívne a v rozpore s pravidlami "dobrého hospodára". Nepozdávalo sa im napríklad využitie poradenských služieb za takmer 1,9 milióna eur či to, že za posledné tri roky bolo na prípravu modelu štátom podporovaného nájomného bývania a činnosť agentúry vynaložených viac ako päť miliónov eur. Od založenia agentúry však jej zamestnanci kontrolórom nepreukázali žiadne podstatné činnosti, ktoré by súviseli s vytváraním podmienok pre rozvoj štátom podporovaného bývania.



Projekt výstavby štátnych nájomných bytov zdržalo aj posudzovanie Európskou komisiou, či úľava na dani pre investorov nájomných bytov nepredstavuje nepovolenú štátnu pomoc.