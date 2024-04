Rezort dopravy má pripraviť zákon o regulácii vesmírnych aktivít

Bratislava 17. apríla (TASR) - Ministerstvo dopravy SR pripraví návrh zákona o regulácii vesmírnych aktivít. Vesmírne aktivity vykonávané pod vlajkou Slovenskej republiky totiž v súčasnosti neupravuje žiadny právny predpis. Zákon má rezort dopravy pripraviť do 30. septembra 2024. Legislatívny zámer zákona o regulácii vesmírnych aktivít v stredu schválila vláda.



"Potreba úpravy právnych vzťahov spojených s výkonom vesmírnych aktivít v súčasnosti narástla vzhľadom na skutočnosť, že aj v Slovenskej republike začali aktivity, ku ktorým sa viažu povinnosti spojené s vesmírnymi aktivitami, ako ich definujú uvedené dohovory OSN," priblížil rezort v predkladacej správe.



Slovensko je totiž zmluvnou stranou štyroch z piatich dohovorov Organizácie spojených národov (OSN), ktoré vytvárajú celosvetový základný právny rámec pre vykonávanie aktivít vo vesmíre. Z dohovorov vyplývajú podľa ministerstva dopravy určité záväzky, ktoré si vyžadujú vytvorenie podrobnejšieho právneho rámca na národnej úrovni.



"Ide najmä o záväzky týkajúce sa registrácie vesmírnych objektov a zodpovednosti za škodu spôsobenú vypúšťanými vesmírnymi objektami," priblížil rezort dopravy s tým, že na základe vládou schváleného legislatívneho zámeru pripravia návrh zákona o regulácii vesmírnych aktivít.



Podľa ministerstva dopravy sa Slovensko vypustením troch vesmírnych objektov v súvislosti s rozvojom výskumných a vedeckých činností v oblasti vesmíru zaradilo do skupiny štátov, ktoré potrebujú pripraviť vesmírnu legislatívu na národnej úrovni.



"Z tohto dôvodu je potrebné aj v súlade s medzinárodnými pravidlami pripraviť na národnej úrovni vhodný legislatívny a regulačný rámec, ktorý odstráni súčasné právne vákuum a naštartuje aktívnejší rozvoj vesmírnych aktivít v podmienkach Slovenskej republiky," vysvetlil rezort. Absencia takéhoto zákona by podľa ministerstva mohla viesť k porušovaniu medzinárodných dohovorov a tiež k neregulovanému výkonu vesmírnych aktivít v SR.



Pripravovaný zákon o regulácii vesmírnych aktivít má nastaviť systém regulácie objektov vypustených do vesmíru pod slovenskou vlajkou. Upravovať bude vydávanie povolení pre výkon vesmírnych aktivít, ich zmenu a ukončenie a tiež regresný nárok štátu pre prípad vzniku škody spôsobenej vesmírnym objektom. Zákon tiež bude upravovať podmienky výkonu štátneho dohľadu a bezpečnosti, a tiež proces registrácie vesmírnych objektov.



Vesmírnu legislatívu na národnej úrovni už prijalo 11 členských štátov EÚ, ostatné na jej príprave pracujú.