Rezort dopravy: Na letiskách má byť väčší podiel udržateľného paliva
Autor TASR
Bratislava 23. apríla (TASR) - Dodávatelia palív budú povinní zabezpečiť, aby palivo na letiskách obsahovalo minimálny podiel udržateľných leteckých palív. Zároveň budú dodržiavanie kvót musieť preukazovať potvrdeniami o udržateľnosti a pôvode. Vyplýva to z materiálu, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo dopravy (MD) SR.
„Cieľom návrhu zákona je podpora znižovania emisií skleníkových plynov, a tým aj zabezpečenie primeranej úrovne ochrany životného prostredia,“ vysvetľuje rezort v predkladacej správe. Návrh zákona do slovenského právneho poriadku zavádza pravidlá európskej iniciatívy ReFuelEU Aviation podľa euronariadenia z roku 2023.
Návrh zákona zároveň zavádza nový poplatok za žiadosť o udelenie dočasnej výnimky z povinnosti čerpať palivo a za jej predĺženie. Ustanovujú sa aj sankcie za nedodržiavanie povinností. Dozor nad dodržiavaním nových pravidiel si rozdelia Dopravný úrad, Slovenská obchodná inšpekcia a samotný rezort dopravy. Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. novembra 2026.
