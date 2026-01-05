< sekcia Ekonomika
Rezort dopravy: Nedostatky neohrozujú bezpečnosť v tuneli Višňové
Na bezpečnosť v tuneli podľa NDS dohliada 353 kamier, desiatky senzorov - od dymu, cez viditeľnosť až po meranie prúdenia vzduchu.
Autor TASR
Bratislava 5. januára (TASR) - Zistené nedostatky neohrozujú bezpečnú premávku na diaľnici D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové. Inak by nemohli byť vydané súhlasné stanoviská dotknutých orgánov a na základe nich aj samotné užívacie povolenie, uviedlo pre TASR Ministerstvo dopravy (MD) SR.
Úsek D1 v dĺžke 13,5 kilometra, ktorého súčasťou je 7,5-kilometrový tunel Višňové, odovzdali do predčasného užívania motoristom vlani 22. decembra.
„Ministerstvo dopravy by nikdy neotvorilo tunel, ak by hrozilo čo i len minimálne bezpečnostné riziko. Prezídium Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) vydalo záväzné stanovisko, v ktorom súhlasilo s vydaním rozhodnutia na užívanie stavby a stanovilo lehoty, do ktorých je potrebné odstrániť zistené nedostatky,“ informovala TASR hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková. V kolaudačnom konaní podľa nej nedostali voči rozhodnutiu o užívaní stavby žiadne námietky.
Ministerstvo dopravy ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice vydalo kolaudačné rozhodnutie pre stavbu s viacerými podmienkami. Predbežné užívanie viacerých stavebných objektov, vrátane stavebnej a technologickej časti tunela, je podľa rozhodnutia časovo obmedzené do 31. decembra 2030.
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) už skôr potvrdila, že otvoreniu tunela Višňové predchádzali funkčné skúšky technických a požiarnotechnických zariadení v tuneli a v súvisiacich objektoch. „Taktiež bola kontrolovaná vhodnosť zabudovaných stavebných výrobkov a súladnosť zabudovania s pokynmi výrobcu a požiadavkami v predpisoch ochrany pred požiarmi,“ ubezpečili diaľničiari.
Hasiči pred otvorením tunela preverili funkčnosť technických a požiarnotechnických zariadení jednotlivo aj v očakávanom režime spolupôsobenia. „Z kritérií na protipožiarnu bezpečnosť ustanovených v predpisoch na protipožiarnu bezpečnosť nebolo žiadne opomenuté a ani nebolo zmiernené,“ uviedlo Prezídium HaZZ. Ako dodalo, pri kontrole protipožiarnej bezpečnosti všetci príslušníci vykonávajúci túto činnosť mali na zreteli skutočnosť, že ide o jeden z najdlhších tunelov v strednej Európe, dodalo Prezídium HaZZ.
Na bezpečnosť v tuneli podľa NDS dohliada 353 kamier, desiatky senzorov - od dymu, cez viditeľnosť až po meranie prúdenia vzduchu. Ak sa čokoľvek stane, ozve sa tunelový rozhlas alebo priamo do autorádií. To všetko preto, aby vodiči mali istotu, že každý meter tejto podzemnej cesty je pod kontrolou. „Medzi tunelovými rúrami je 29 priečnych prepojení, z toho viaceré prejazdné. Sú to nenápadné brány, ktoré môžu zachrániť život. Cesty medzi dvomi rúrami, ktoré nikdy nechcete použiť, ale ste radi, že tam sú,“ priblížili diaľničiari.
Pri západnom portáli tunela Višňové vyrástla nová hasičská stanica, pripravená na zásahy, ktoré patria medzi najťažšie v tuneloch. Dvanásť profesionálnych hasičov sa podľa NDS strieda, aby boli nonstop pripravení reagovať v minútach, ktoré rozhodujú.
