Rezort dopravy neuvažuje nad predajom či zavretím Letiska Poprad-Tatry

Bratislava 18. septembra (TASR) - Ministerstvo dopravy (MD) SR neuvažuje nad predajom či zatvorením Letiska Poprad-Tatry. Pre TASR to potvrdila Miriama Švikruhová z odboru komunikácie rezortu dopravy s tým, že odmietajú tieto dezinformácie.



"Rezort dopravy neuvažuje a nikdy ani neuvažoval nad predajom či zatvorením letiska," uviedla Švikruhová. Podotkla, že zamestnancom na otázky odpovedali.



Zamestnanci Letiska Poprad-Tatry zvažujú že znova vstúpia do štrajkovej pohotovosti. Dôvodom sú informácie vo veci ďalšieho fungovania letiska. Jeho riaditeľ Martin Rakovský uviedol, že spolu so zamestnancami očakávajú odpovede na otázky, ktoré zaslali Ministerstvu dopravy SR ako hlavnému akcionárovi.