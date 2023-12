Rezort dopravy: O povolenkách budú ministri EÚ rokovať v pondelok

Bratislava 1. decembra (TASR) - O téme povoleniek pre ukrajinských dopravcov bude v pondelok (4. 12.) diskutovať v Bruseli rada ministrov dopravy. "S Úniou autodopravcov Slovenska (UNAS) sme sa dohodli, že budú štrajkovať takým spôsobom, aby príliš nenarušili život obyvateľov východného Slovenska," uviedla v piatok pre TASR hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková k protestnému zablokovaniu hraničného priechodu Vyšné Nemecké - Užhorod.



UNAS takto protestuje proti zrušeniu povoleniek pre ukrajinských dopravcov v Európskej únii. Obmedzenie na prejazd kamiónov na priechode Vyšné Nemecké má trvať do odvolania, pričom UNAS sa v pondelok rozhodne o ďalšom postupe na základe výsledkov rokovaní európskych ministrov. Aktuálne platí dohoda v rámci EÚ, že sa povolenky nebudú vyžadovať do 30. júna 2024.



"Samozrejme, vnímame situáciu, ktorú táto dohoda spôsobuje medzi autodopravcami," uviedla Poláčiková. Pripomenula, že ministerstvo dopravy rokovalo so zástupcami Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky (ČESMAD Slovakia) a UNAS a vypočulo ich požiadavky.



Minister dopravy Jozef Ráž v danej problematike informoval na online stretnutí aj ukrajinského ministra infraštruktúry Oleksandra Kubrakova. "Na tomto stretnutí minister dopravy eskaloval požiadavku autodopravcov na zlepšenie funkcionality e-queue systému. Zároveň sme vyžiadali od ukrajinských kolegov dáta na zaujatie stanoviska k téme povoleniek, ktorá bude predmetom rokovania Rady pre dopravu, telekomunikácie a energetiku," uviedla Poláčiková.



Ministerstvo ďalej informovalo, že počas piatkovej štvorhodinovej kontroly na hraničnom priechode v Kútoch došlo v spolupráci s finančnou správou a inšpektorátom práce k prevereniu 64 kamiónov z rôznych krajín, medzi nimi aj z Ukrajiny. "Kontrolami sme zistili 37 rôznych porušení pravidiel, pričom väčšinou išlo o technické nedostatky alebo porušenia pravidiel cestnej premávky. Jeden z ukrajinských dopravcov vykonával treťoštátnu prepravu tovaru bez potrebných povolení," uviedla hovorkyňa.