Rezort dopravy: Obchvat Brezna chcú otvoriť od septembra

Brezno 10. júla (TASR) - Druhú etapu obchvatu Brezna by chceli sprejazdniť začiatkom septembra. Stavba, ktorá mala byť dokončená už pred niekoľkými mesiacmi, sa predražila o takmer 100 %. Dôvodom bol zosuv svahu v dĺžke približne 500 metrov. Na kontrolnom dni v Brezne to uviedol štátny tajomník Ministerstva dopravy (MD) SR Jaroslav Kmeť.



"Stavba naďalej prebieha podľa harmonogramu, je tesne pred dokončením, ukončených je asi 90 % prác. Termín odovzdania podľa zmluvy je do 30. septembra," skonštatoval Kmeť. Ako dodal, druhú etapu obchvatu s dĺžkou približne 1,6 kilometra by chceli motoristom odovzdať do predčasného užívania na začiatku školského roka.



Druhá etapa obchvatu Brezna prepojí cestu I/66 s cestou I/72 smerujúcou na mesto Tisovec. Dielo za takmer 20 miliónov eur malo byť pôvodne dokončené na jar, práce však skomplikoval zosuv svahu. "Robil sa tu nadštandardný geologický prieskum. Geologické prieskumy sa robia väčšinou do vrstvy 17 metrov, tu došlo k zosuvu v hlbších vrstvách," dodal Kmeť s tým, že k zosuvu došlo v hĺbke približne 22 metrov. Stavba obchvatu sa v dôsledku zosuvu predĺžila a predražila o takmer 100 % na aktuálnych asi 38 miliónov eur. Výstavbu realizuje združenie spoločností SMS a Viakorp.



Práce súvisiace so zosuvom pôdy sú podľa Slovenskej správy ciest (SSC) takmer dokončené, napredujú tiež dokončovacie práce na výstavbe samotného obchvatu. "Aktuálne už len dokončujeme podkladné vrstvy, ťahajú sa cementové stabilizácie. Následne pristúpime k realizácii asfaltových vrstiev. Mostné objekty sú už prakticky dokončené," dodal riaditeľ SSC Banská Bystrica Miloš Kreth.



Obchvat mesta Brezno pozostáva z troch etáp, prvá bola odovzdaná do užívania v roku 2017. Druhá etapa spojí hlavný ťah medzi Banskou Bystricou a Breznom s cestou I/72 smerujúcou do Tisovca, tretia etapa obchvatu má pokračovať smerom na Červenú skalu.



"Aktuálne čakáme na odovzdanie štúdie realizovateľnosti, ktoré musíme opätovne predložiť na odsúhlasenie na naše nadriadené orgány. Takisto už máme pripravenú súťaž na spracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie na ďalšiu etapu. To by sme chceli tento rok určite zazmluvniť, aby sme sa mohli niekde posunúť," priblížil Kreth.