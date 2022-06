Rezort dopravy opäť spúšťa schémy pomoci pre cestovný ruch

Bratislava 1. júna (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR znova spúšťa schémy pomoci pre cestovný ruch. Opätovne otvorené schémy pomoci "de minimis" sú určené pre tých, ktorí doteraz nestihli podať žiadosti o kompenzáciu strát alebo ich podali s chybami. Žiadosti môžu podávať počas celého júna. Informoval o tom riaditeľ odboru komunikácie rezortu dopravy Ivan Rudolf.



Podnikatelia v cestovnom ruchu a gastre môžu žiadať o kompenzácie za obdobie od 1. apríla 2020 do 31. mája 2021 a od 1. septembra 2021 do 31. decembra 2021. Podmienky sú identické ako pri predošlých schémach pomoci "de minimis". Oprávnenými žiadateľmi sú teda tí, ktorým klesli tržby o viac ako 40 %. Tento pokles podľa MDV treba porovnávať s rovnakými mesiacmi v roku 2019. Maximálna výška pomoci je 200.000 eur ako súčet všetkých minimálnych pomocí získaných za aktuálny a dva predošlé hospodárske roky.



Maximálna výška príspevku je 10 % z čistého obratu v danom mesiaci, pričom na takýto príspevok majú nárok napríklad majitelia ubytovacích zariadení či reštaurácií. V prípade cestovných kancelárií je maximálny príspevok 6 % z čistého obratu, pre cestovné agentúry je horná hranica príspevku 3,6 % čistého obratu.



"Chceli by sme požiadať všetkých podnikateľov, aby si dali záležať na vypĺňaní žiadostí. Výrazne tým urýchlia kontrolu žiadostí a aj vyplácanie peňazí," zdôraznil minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



Ministerstvo dopravy doteraz v rámci pomoci pre cestovný ruch poslalo na účty podnikateľom takmer 170 miliónov eur. V rámci schém "de minimis" doteraz rezort vyplatil 21.325 žiadostí v celkovom objeme 142,4 milióna eur, v rámci "veľkej schémy" je vyplatených 194 žiadostí v objeme 27,2 milióna eur.