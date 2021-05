Rezort dopravy: Platí predĺžená lehota na technickú a emisnú kontrolu

Bratislava 17. mája (TASR) - Mimoriadna situácia trvá aj po zrušení núdzového stavu. Na Slovensku teda stále platí predĺženie platnosti technickej a emisnej kontroly na autách o tri mesiace od vyhlásenia mimoriadnej situácie pre pandémiu nového koronavírusu. Upozornilo na to Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR na sociálnej sieti.



Rezort dopravy skonštatoval, že toto predĺženie platí iba na území Slovenska až do skončenia mimoriadnej situácie, pri ceste do zahraničia je potrebné mať technickú a emisnú kontrolu platnú. V súvislosti so situáciou v iných krajinách sa treba podľa ministerstva oboznámiť s nariadením OMNIBUS II. "Keďže stanice emisnej a technickej kontroly v Slovenskej republike prevádzkujú svoju činnosť a zaviedli sme trojmesačné predĺženie platnosti technickej a emisnej kontroly, u nás sa nariadením OMNIBUS II neriadime," podotklo MDV.