Rezort dopravy podporí projekty slovenských inovatívnych firiem

Bratislava 15. decembra (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR podporí projekty slovenských inovatívnych firiem s pečaťou excelentnosti. Použitie 25 miliónov eur na tento účel z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v pondelok (14. 12.) schválila Európska komisia (EK). Informoval o tom hovorca rezortu dopravy Ivan Rudolf.



"Som nesmierne rád, že po mesiacoch dohadovaní o tom, ktorý rezort podporí tieto výnimočné projekty, sú peniaze zabezpečené. Je to vďaka tvrdej práci mojich kolegov z ministerstva dopravy a zo zapojených sprostredkovateľských orgánov, ktorí s Bruselom vyrokovali spôsob, ako najlepšie inovatívne projekty financovať z eurofondov," skonštatoval minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



Hovorca priblížil, že minister pred niekoľkými týždňami zadal pokyn na prípravu revízie Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, vďaka ktorej boli realokované zdroje z dopravy do oblasti výskumu a inovácií. Financie bude následne poskytovať Ministerstvo hospodárstva SR. Okrem toho EK schválila aj použitie 20 miliónov eur na podporu udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách. Ide o presun zdrojov z alokácie ministerstva školstva pod rezort práce.



Známka excelentnosti (Seal of Excellence) je značka kvality, ktorú udeľuje EK. Udeľuje sa návrhom projektov predloženým na financovanie v rámci programu Horizont 2020, ktoré úspešne splnili všetky prísne podmienky účasti a kritériá na vyhodnotenie návrhov, ale nemohli sa financovať z dostupného rozpočtu na výzvy. Certifikát o známke excelentnosti bol udelený 15 slovenským žiadateľom, ktorí sa uchádzali o financovanie z grantovej schémy EIC Accelerator/ SME Instrument. Finálny výber projektov je v gescii rezortu hospodárstva.