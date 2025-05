Rezort dopravy pokračuje v rokovaniach s dopravcami

Bratislava 20. mája (TASR) - Ministerstvo dopravy (MD) SR pokračuje v rokovaniach s dopravcami, hľadať chce rovnováhu medzi požiadavkami dopravcov a možnosťami štátu. Rezort dopravy tak reagoval na nedeľné (18. 5.) vyjadrenia Únie autodopravcov Slovenska (UNAS), ktorá ohlásila, že vstupuje do protestov. UNAS žiada zníženie daňovo-poplatkového zaťaženia autodopravcov, zároveň kritizuje, že rokovania s rôznymi ministerstvami v tejto veci neboli úspešné.



„MD SR so zástupcami UNAS neustále rokuje. Ďalšie rokovanie plánujeme zorganizovať v krátkom čase a veríme, že UNAS akceptuje argumenty rezortu. Budeme sa určite snažiť o to, aby sme našli rovnováhu medzi požiadavkami dopravcov a možnosťami štátu,“ uviedla za rezort dopravy hovorkyňa Petra Poláčiková.



Čas a miesto protestu zatiaľ UNAS nespresnil. Týkať sa však má transakčnej dane, spôsobu rozdelenia jednotlivých vozidiel do sadzieb mýta a výšky mýta. Dopravcovia chcú protestovať aj proti nakladaniu s verejnými prostriedkami zo strany štátu, ktoré je podľa UNAS nehospodárne. „Za následok má potrebu drastických opatrení pri konsolidácii štátneho rozpočtu s drvivým dosahom aj na dopravcov a následne aj na bežných občanov,“ uviedol predseda UNAS Stanislav Skala.