Rezort dopravy poskytne letiskám príspevok vo výške takmer 8 miliónov

Bratislava 30. júna (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) poskytne letiskovým spoločnostiam, ktoré prevádzkujú medzinárodné letiská, finančnú kompenzáciu v celkovej výške 7,979 milióna eur. Vyplýva to z materiálu Návrh na vydanie súhlasu vlády SR so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov z roku 2020 v kapitole Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorý v stredu schválila vláda.



Ide o čiastočnú náhradu nákladov spojených s prevádzkovaním letiska v čase, keď bola štátom zastavená osobná letecká doprava, no letiská museli byť v prevádzke aj pre štátom organizované špeciálne lety. Štátnu pomoc letiskovým spoločnostiam vlani odsúhlasila aj Európska komisia a Ministerstvo financií (MF) SR na ňu vyčlenilo 21 miliónov eur, o ktoré zvýšilo výdavkovú časť kapitoly MDV.



„Z dôvodu, že schémy štátnej pomoci, na základe ktorých je možné poskytnúť príspevok v civilnom letectve, boli Európskou komisiou schválené až 22. decembra 2020, nebolo možné použiť tieto finančné prostriedky do konca roka 2020,“ uviedol rezort dopravy v schválenom materiáli. Rezort financií preto zmenil účel použitia týchto prostriedkov na kapitálové a previedol ich do tohto roka.



Ministerstvo dopravy predložilo žiadosť na vydanie súhlasu na rokovanie kabinetu Eduarda Hegera (OĽANO), pretože účel využitia prostriedkov z minulých rokov môže zmeniť len vláda. Na základe vyhlásených výziev plánuje MDV v roku 2021 poskytnúť príspevok v civilnom letectve so zohľadnením maximálnej výšky pomoci a maximálnej intenzity pomoci spolu vo výške 7,979 milióna eur.