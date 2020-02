Rezort dopravy: Práce na Vážskom moste v Komárne pokračujú

Bratislava/Komárno 6. februára (TASR) - Práce na podopretí Vážskeho mosta pokračujú, dokončuje sa aj nový most v Komárne. Informovala o tom vo štvrtok hovorkyňa Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Karolína Ducká.



Uviedla, že minister dopravy a výstavby Árpád Érsek (Most-Híd) skontroloval stavebné práce na Vážskom moste v Komárne. V súčasnosti stavbári robia umelý ostrov a plnia ho kameňom. Následne sa zabetónuje a bude sa montovať podperná konštrukcia. Šesťdesiatštyri rokov starý most musí byť na určitý čas podopretý, aby po ňom mohli opäť jazdiť aj nákladné autá. Rekonštrukcia Vážskeho mosta je nutná pre jeho technický stav a celkovú životnosť. Predpokladá sa, že práce na podopretí sa ukončia najneskôr v máji.



"Som rád, že plníme termíny. Vážsky most bude čoskoro podopretý a budeme môcť naň poslať kamiónovú dopravu. Intenzívne pracujeme aj na príprave obchvatu mesta. Navyše sa finišujú práce na novom moste cez Dunaj, ktorý spája Komárno s maďarským Komáromom. Ak k tomu pripočítam aj ďalšie cestné projekty v okolí Komárna, som rád, že môžem skonštatovať, že rozvoj infraštruktúry na juhu sme rozbehli," povedal Érsek.



Podoprenie mosta je podľa Duckej dočasné, súčasne sa pripravuje nová rekonštrukcia celého Vážskeho mosta. Komplexnej rekonštrukcii bude predchádzať vyhotovenie dokumentácie pre stavebné povolenie, získanie potrebných povolení a súťaž na zhotoviteľa. Rezort dopravy predpokladá, že ak tieto procesy pôjdu dobre a nebudú spomalené rôznymi obštrukciami, rekonštrukčné práce sa začnú v budúcom roku.