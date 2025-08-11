< sekcia Ekonomika
Rezort dopravy predkladá novelu zákona o verejnej osobnej doprave
Bratislava 11. augusta (TASR) - Do procesu určovania prepravného poriadku vo verejnej doprave by sa mal zapojiť aj dopravca. Vyplynulo to z novely zákona o verejnej osobnej doprave, ktorú Ministerstvo dopravy (MD) SR predkladá v utorok (12. 8.) na rokovanie Legislatívnej rady vlády SR.
Potreba novelizácie zákona, ktorý je účinný od začiatku roka 2024, vyplynula podľa rezortu dopravy z aplikačnej praxe. „Cieľom návrhu zákona je zapracovanie týchto požiadaviek, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe, respektíve sú výsledkom analýzy, v spolupráci s partnermi v oblasti verejnej osobnej dopravy. V prevažnej miere ide o zmeny legislatívno-technického charakteru, prípadne zmeny a doplnenia, ktoré sa týkajú usmernenia existujúcich administratívnych procesov,“ priblížilo ministerstvo v dôvodovej správe.
Návrh zmeny zákona obsahuje najmä úpravu týkajúcu sa určovania prepravného poriadku s cieľom zapojiť do procesu aj dopravcu. Súčasťou novely je úprava týkajúca sa potvrdenia o uzatvorení zmluvy o preprave osôb či doplnenie ustanovenia týkajúceho sa regulácie cestovného. V zákone sa upravujú aj úlohy organizátora pri výkone svojej činnosti, dopĺňa sa oprávnenie pre obce a vyššie územné celky zabezpečiť dopravnú obslužnosť lodnou dopravou v ich záujmovom území. Dopĺňajú sa tiež povinnosti pri riešení problematiky zriaďovania a správy autobusových zastávok, pribudnúť by mali aj kompetencie MD stanoviť minimálne štandardy autobusových staníc.
Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2026.
