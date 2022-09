Rezort dopravy predloží novelu zákona o zrýchlení výstavby ciest

Stará Ľubovňa 12. septembra (TASR) - Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR chce na septembrové rokovanie vlády predložiť novelu zákona o urýchlení prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest. Na tlačovej konferencii v Starej Ľubovni to po rokovaní s ministrom infraštruktúry Poľskej republiky Andrzejom Adamczykom uviedol minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Cieľom je podľa neho v prípade ciest R4 a D3 urýchliť výstavbu aj o 18 mesiacov.



"Musím povedať úprimne, my sme niekde úplne inde, rádovo menej investujeme do infraštruktúry ako Poľská republika, potom to tak aj vyzerá. Máme, čo dobiehať aj v príprave železničnej infraštruktúry. Hovorili sme o prechode Plaveč - Muszyna, ktorý sme obe strany zadefinovali ako strategický pre transport tovaru aj pasažierov. Zo slovenskej strany od Kysaku je prakticky nulová príprava, rátame na túto rekonštrukciu rádovo 400 miliónov eur, ale budeme musieť začať, aby sme naplnili vízie, ktoré sme načrtli a neboli sme poľskej strane na smiech," skonštatoval Doležal. V Poľsku napredujú podľa neho lepšie aj železnice aj cesty, na jednej strane je to záležitosť financií a na druhej príprava projektov.







Na stretnutí s poľským kolegom hovorili aj o modernizácii trasy Kežmarok - Stará Ľubovňa a Nový Sacz. Doležal potvrdil, že hneď ako budú mať dostatok finančných zdrojov, pripravia multimodálnu štúdiu realizovateľnosti projektu skvalitnenia tohto koridoru. "Pre nákladnú dopravu je tento prechod absolútne nevhodný, preto musíme začať od hranice po Starú Ľubovňu, aby nákladné autá nechodili cez Vyšný Komárnik," objasnil Doležal. V tomto prípade je podľa neho reálne skôr budovať preložky ciest prvej triedy a skvalitňovanie parametrov cesty, ktorá tam už vybudovaná je, ako pristupovať k výstavbe napríklad štvorprúdovej komunikácie. Ministerstvo aktuálne pripravuje prvé dva úseky, obchvat Veľkej Lomnice a Huncoviec.



V súvislosti s výstavbou R4, ktorá vedie od Pobaltia až k Egejskému moru, už podľa ministra nie je čo analyzovať, treba začať stavať. Aj tento proces má urýchliť spomínaná novela, rezort verí, že ju podporia všetci bez ohľadu na politickú situáciu. Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský upozornil, že v prípade R4, teda Via Carpatia, je veľký problém Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP). "Ak sa podarí našim čelným predstaviteľom tento problém odstrániť, verím, že výstavba tejto cesty bude realizovaná čo najskôr," uviedol. Doležal reagoval, že aj tento proces by mala zlepšiť predkladaná novela a rezort možno z časti zasiahne do kompetencií ÚHP. Zároveň dodal, že výstavba R4 bude prebiehať formou PPP projektu.