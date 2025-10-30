< sekcia Ekonomika
Rezort dopravy predložil návrh na obnovu mostov
Výsledný počet zrekonštruovaných mostov bude podľa Ráža závisieť ešte od súťažného dialógu.
Autor TASR
Bratislava 30. októbra (TASR) - Návrh na komplexnú rekonštrukciu mostov na cestách prvej triedy z dielne Ministerstva dopravy (MD) SR je už v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) ešte 21. októbra informoval o tom, že obnovou by malo prejsť približne 575 mostov prostredníctvom PPP projektov. Rekonštrukcia by mala podľa neho trvať päť rokov a nasledovať by mala 30-ročná údržba.
Cieľom je podľa rezortu dopravy znížiť podiel mostov v zlom alebo havarijnom stave, zvýšiť bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky ciest prvej triedy vrátane mostov a zabezpečiť udržateľné a predvídateľné financovanie obnovy mostného fondu. Ďalej zhodnotil, že vývoj stavebnotechnického stavu mostov na cestách prvej triedy sa za posledných 20 rokov zhoršil.
„Kým v roku 2004 sa v dobrých kategóriách I. až III. nachádzalo ešte 63 % mostov, tento podiel sa do roku 2024 znížil na 28 %. Naopak, podiel mostov v najhorších kategóriách V. až VII. sa za to isté obdobie zvýšil takmer päťnásobne z desať percent v roku 2004 na 49 % v roku 2024,“ uviedlo MD v predkladacej správe.
Spresnilo, že aj v dôsledku konsolidácie nie je možné uskutočniť komplexnú obnovu mostov na cestách prvej triedy zo štátneho rozpočtu. Preto sa bude ich rekonštrukcia realizovať cez PPP projekty, ktoré prinesú viaceré benefity, ako napríklad zrýchlené uvedenie navrhovaného projektu obnovy mostov na cestách prvej triedy do prevádzky či ekonomickú výhodnosť tohto modelu.
Výsledný počet zrekonštruovaných mostov bude podľa Ráža závisieť ešte od súťažného dialógu. Číslo 575 by sa mohlo zmeniť ešte o približne desať percent smerom nadol či nahor. Zoznam konkrétnych mostov nie je podľa neho ešte finálny a môže sa zmeniť vzhľadom na verejnú súťaž. Tá by mala byť medzinárodná, pričom tender by mal byť vyhlásený v európskom vestníku.
