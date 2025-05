Rezort dopravy predložil Plán obnovy relevantných budov 2025

Bratislava 2. mája (TASR) - Ministerstvo dopravy SR predložilo v piatok do medzirezortného pripomienkového konania Plán obnovy relevantných budov 2025. Cieľom plánu je obnoviť tri percentá podlahovej plochy budov ústredných orgánov štátnej správy tak, aby dosiahli aspoň minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť. Predpokladané náklady na obnovu daných budov v tomto roku sú vo výške viac ako 72,6 milióna eur. Vyplýva to z materiálov predložených do medzirezortného pripomienkového konania.



Rezort dopravy spresnil, že každoročnú obnovu troch percent z celkovej podlahovej plochy vykurovaných alebo chladených budov, ktoré vlastnia a využívajú ústredné orgány štátnej správy, nariaďuje eurosmernica o energetickej hospodárnosti budov.



„Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov po ich obnove bude v konečnom dôsledku znamenať nielen úsporu nákladov na energie a zníženie nákladov na ich prevádzku, ale aj zlepšenie životného a pracovného prostredia,“ skonštatovalo Ministerstvo dopravy SR v predloženom materiáli. V tomto roku by malo dôjsť k obnove budov v gescii Ministerstva spravodlivosti SR a Ministerstva vnútra SR.