Rezort dopravy prijal opatrenia na zastavenie šírenia koronavírusu

Bratislava 16. marca (TASR) - Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR prijalo od pondelka ďalšie opatrenia v nadväznosti na uznesenie Vlády SR na zastavenie šírenia nového koronavírusu. Informoval o tom komunikačný odbor rezortu v pondelok.



Na nasledujúcich 14 dní budú zatvorené pracoviská emisnej kontroly, kontrol originality, montáže plynových zariadení, rovnako aj technické služby, autoškoly a prevádzkovatelia školiacich stredísk základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku niektorých vodičov.



Pozastavenú činnosť majú od pondelka 6.00 h aj taxislužby, keďže nefigurujú medzi povolenými prevádzkami. "MDV SR už v tejto súvislosti kontaktovalo orgány krízového riadenia s cieľom objasniť a prípadne upraviť postavenie taxislužieb, avšak do prípadného udelenia výnimky musia byť taxislužby pozastavené," vysvetlil rezort.



Rezort dopravy tiež upozorňuje, že úradné hodiny okresných úradov sú skrátené a vstup do nich je povolený len s rúškom. Upravené úradné hodiny platia aj pri podateľni ministerstva. "V súvislosti s mimoriadnou situáciou na Slovensku budú stránkové hodiny v dňoch 16. - 27. marca pre verejnosť obmedzené na čas od 9.00 do 12.00 hodiny. Zároveň vyzývame občanov, aby v komunikácii s ministerstvom používali dostupné elektronické prostriedky," dodal rezort dopravy.