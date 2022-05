Rezort dopravy pripravil materiál o zľavách pre železničnú dopravu

Bratislava 13. mája (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR pripravilo materiál o systémových zľavách pre sektor železničnej nákladnej dopravy. Cieľom je podporiť práve oblasť nákladnej dopravy po železnici a aj týmto spôsobom zmierniť dosahy vyšších cien za energie. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie rezortu dopravy v reakcii na Asociáciu železničných dopravcov Slovenska (AROS), ktorá tvrdí, že Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) listom navrhli nákladným železničným dopravcom zvýšenie ceny elektrickej energie.



Materiál o systémových zľavách pre sektor železničnej nákladnej dopravy plánuje rezort dopravy predložiť v krátkom čase do medzirezortného pripomienkového konania a následne na rokovanie vlády.



"Cieľom ministerstva dopravy je systematicky podporovať nákladnú železničnú dopravu ako najekologickejší spôsob dopravy," zdôraznil odbor komunikácie rezortu. Na ministerstve zároveň pripravili Koncepciu rozvoja intermodálnej dopravy Slovenskej republiky do roku 2030, ktorú začiatkom apríla schválila vláda. Jej cieľom je čo najviac tovaru dostať z kamiónov na vlaky či lode a odľahčiť tak preťažené cesty.



S podporou ekologickej nákladnej dopravy ráta aj plán obnovy, a to vo výške 16,2 milióna eur. Koncepcia rozvoja intermodálnej dopravy bola aj jedným z jeho míľnikov.



Nákladní železniční dopravcovia odmietajú zvýšenie ceny elektrickej energie. Podľa AROS by to znamenalo výrazné zníženie konkurencieschopnosti železničnej dopravy voči cestnej, ale aj voči dopravcom zo zahraničia. ŽSR tvrdia, že ide o výzvu na rokovania o vzniknutej situácii, nie o zvyšovanie cien pre dopravcov.