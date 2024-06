Rezort dopravy pripravuje novú vyhlášku o regulácii cien nájmu bytov

Bratislava 17. júna (TASR) - Ministerstvo dopravy (MD) SR pripravuje vyhlášku o regulácii cien nájmu bytov vo verejnom sektore. Cieľom návrhu je nastaviť nový spôsob určenia maximálnej výšky regulovaného nájomného bytov vo verejnom sektore, ktorá pokryje reálne náklady na prevádzku nájomného bývania. Vyplýva to z návrhu vyhlášky MD, ktorý rezort predložil do medzirezortného pripomienkového konania (MPK).



"Cieľom návrhu vyhlášky je ustanovenie nového spôsobu určenia maximálnej výšky regulovaného nájomného bytov vo verejnom nájomnom sektore, ktorá by zabezpečila pokrytie reálnych nákladov prevádzky nájomného bývania vrátane investícií na údržbu, budúce rekonštrukcie a mieru inflácie, súčasne so zachovaním sociálnej funkcie takto regulovaného nájomného," uviedol rezort dopravy v predkladacej správe.



V súčasnosti maximálnu výšku nájomného pre vybrané druhy bytov upravuje opatrenie Ministerstva financií SR o regulácii cien nájmov bytov, ktoré však podľa rezortu dopravy nebolo dlhodobo aktualizované a nereaguje tak na vývoj a rast nákladov spojených so správou a údržbou bytov. Zároveň od marca tohto roku bolo ministerstvo dopravy ustanovené za cenový orgán v oblasti cien nájmu bytov obstaraných z prostriedkov štátneho rozpočtu, štátnych fondov a obecných rozpočtov.



Maximálna cena ročného nájmu by mala byť podľa vyhlášky stanovená pre byty, ktoré boli skolaudované do 31. decembra 2000, vo výške 1,5 % z hrubej hodnoty obstarávacej ceny bytu alebo 2,5 % z hodnoty bytu vypočítanej z podlahovej plochy bytu a nákladov na obstaranie jedného metra štvorcového (m2) podlahovej plochy bytu. Tieto náklady sú vo vyhláške určené podľa veľkosti obce alebo mesta, kde sa byt nachádza.



Pri bytoch skolaudovaných od začiatku roka 2001 návrh vyhlášky stanovuje maximálne ročné nájomné vo výške 5 % z obstarávacej ceny bytu neupravenej o opravné položky, rezervy a odpisy. Do tejto hodnoty je započítané aj technické zhodnotenie budovy alebo technického zariadenia budovy. Maximálna cena ročného nájmu bytu podľa navrhovanej vyhlášky nezahŕňa úhrady za plnenie poskytované s užívaním bytu.



Návrh vyhlášky sa vzťahuje na byty vo vlastníctve štátu, vyšších územných celkov a obcí. Týkať sa má tiež bytov obstaraných z prostriedkov štátneho rozpočtu, štátnych fondov, rozpočtov obcí a vyšších územných celkov, rovnako služobných bytov.