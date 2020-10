Štát poskytne pomoc cestovnému ruchu, v hre sú aj rekreačné poukazy

Bratislava 11. októbra (TASR) – Sektor cestovného ruchu by mal mať k dispozícii osobitné schémy štátnej pomoci. Pripravuje ich Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR, ktoré plánuje v najbližšom období predstaviť aj legislatívne návrhy v tejto oblasti. V hre naďalej zostávajú aj rekreačné poukazy ako forma pomoci. Rezort dopravy zároveň pre TASR uviedol, že podporuje iniciatívu za zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH).



"Ministerstvo dopravy veľmi intenzívne vníma kritickú situáciu v cestovnom ruchu a chce im pomôcť. Pripravili sme preto niekoľko návrhov na zmiernenie negatívnych následkov v celom tomto segmente," skonštatoval hovorca MDV Ivan Rudolf. Zdôraznil, že pri príprave opatrení a riešení konkrétnej pomoci rezort úzko spolupracuje so zástupcami organizácií v cestovnom ruchu, aby presne charakterizovali problematické oblasti. Zároveň dodal, že o návrhoch MDV aktívne komunikuje aj s dotknutými rezortmi. Verí, že dosiahnu zhodu.



"Ambíciou MDV SR je, aby sa návrhy štátnej pomoci pre cestovný ruch, či už vo forme príspevku na rekreáciu alebo formou kompenzácií výpadku tržieb, realizovali do konca tohto kalendárneho roka," priblížil Rudolf pre TASR. Ministerstvo dopravy preto už najbližšie týždne po dohode so spolupracujúcimi rezortmi predloží tieto návrhy do legislatívneho procesu. Ich plnenie by tak podľa hovorcu prichádzalo do praxe koncom roka.



V prípade znižovania DPH zastáva rezort dopravy iný názor ako minister financií Eduard Heger (OĽANO), ktorý si myslí, že DPH nie je adresný nástroj na pomoc. "MDV SR podporuje iniciatívu na zníženie DPH a pripravilo aj niekoľko návrhov v tejto veci," poznamenal hovorca. Súčasne však podotkol, že gestorom zákona k daňovej reforme je ministerstvo financií, preto rezort dopravy nemá možnosť priamo zasiahnuť do regulácie DPH.