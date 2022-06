Rezort dopravy: Protest výstavbu diaľnice na Zemplín neurýchli

Vranov nad Topľou 24. júna (TASR) - Protest starostov a primátorov výstavbu diaľnice na Zemplín neurýchli. Pre TASR tak reagovalo Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR na požiadavku urýchlenia procesu výstavby diaľnice na Zemplín a rýchlostnej cesty R4, ktorá má spojiť maďarskú a poľskú vetvu medzinárodného koridoru Via Carpatia. Požiadavka spolu s ďalšími zaznela na piatkovom protestnom zhromaždení starostov a primátorov regiónu Zemplína a horného Šariša vo Vranove nad Topľou.



Ako rezort informoval, v súvislosti s diaľnicou na Zemplín, úsekom D1 Bidovce - štátna hranica, sa v januári vyhlásilo verejné obstarávanie na spracovanie štúdie realizovateľnosti, ktoré má byť aktuálne v štádiu vyhodnocovania ponúk. Súčasťou štúdie na základe požiadavky Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) má byť multimodálne posúdenie dopravy. "Štúdia realizovateľnosti má určiť, či je vhodnejšie pokračovať od Bidoviec po hranicu s Ukrajinou úpravami na ceste I. triedy alebo diaľnicou v plnom, respektíve polovičnom profile," konkretizovala Miriama Švikruhová z odboru komunikácie MDV.



V prípade výstavby rýchlostnej cesty R4 ministerstvo pripomenulo vlaňajšie otvorenie diaľnice D1 v úseku Prešov, západ - Prešov, juh. "Aktuálne je vo výstavbe R4 Prešov - severný obchvat, I. etapa, pričom na druhú etapu severného prešovského obchvatu prebieha verejné obstarávanie. Do harmonogramu sa dostal aj ďalší úsek R4, konkrétne R4 Lipníky – Kapušany," doplnila Švikruhová.



Podľa jej ďalších slov pripravuje rezort harmonogram prípravy a výstavby projektov cestnej infraštruktúry v spolupráci s ÚHP na základe objektívnych analytických dát. "Harmonogram je živý dokument a bude sa aktualizovať každý rok, a to na základe postupu prípravy jednotlivých stavieb, vývoja dopravnej situácie a, samozrejme, aj rozpočtových možností pridelených na výstavbu projektov cestnej infraštruktúry," uzavrel rezort.



Predstavitelia samospráv Zemplína a horného Šariša považujú absenciu rýchlostnej cesty a diaľnice v regióne za jednu z hlavných príčin zaostalosti oblasti. Poukazujú na neatraktivitu regiónu pre investorov a s tým súvisiaci nedostatok pracovných príležitostí, ktoré spôsobuje vyľudňovanie. Kvalitné cesty by tiež podľa nich prilákali na východ Slovenska viac turistov, pričom rozvoj cestovného ruchu považujú za jednu z možností, ako región ekonomicky posilniť. V prípade nedostavanej R4 hovoria o možnej budúcej slovenskej "hanbe", keďže v Maďarsku mali Via Carpatiu ukončiť a v Poľsku majú byť v poslednom štádiu jej výstavby.