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Rezort dopravy rešpektuje právo železničiarov protestovať
Faktom však je, že platy vo všetkých troch štátnych železničných spoločnostiach rástli za súčasného vedenia rezortu, tvrdí rezort.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Ministerstvo dopravy (MD) SR rešpektuje právo zamestnancov železníc vyjadriť svoj názor prostredníctvom protestu či štrajku. Faktom však je, že platy vo všetkých troch štátnych železničných spoločnostiach rástli za súčasného vedenia rezortu. Pre TASR to vo štvrtok uviedlo ministerstvo dopravy v súvislosti s popoludňajším protestom železničiarov proti situácii v tomto sektore.
Platy v Železniciach Slovenskej republiky (ŽSR) za súčasného vedenia MD (od októbra 2023) podľa neho vzrástli o 18 percent, v Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) o 17 percent a v Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia o 13,4 percenta. „ZSSK sa navyše s odborármi dohodla na zvýšení o ďalších 8,4 percenta od decembra, ŽSR rokujú o zvýšení mzdy o päť percent počas budúceho roka,“ vymenoval odbor komunikácie MD.
Do obnovy vozového parku ani modernizácie koľají podľa ministerstva nešlo historicky viac peňazí ako v súčasnosti. ŽSR aktuálne realizujú najväčšiu investíciu v dejinách, modernizáciu trate Poprad - Vydrník, a čoskoro začnú ešte väčší projekt, výstavbu trate Paludza - Liptovský Hrádok.
„Ministerstvo dopravy zároveň prijalo akčný plán na zlepšenie bezpečnosti na železniciach, ktorý aktuálne napĺňa. Obstarávame trenažéry na lepšiu výuku rušňovodičov, vybavili sme systémom ETCS historicky najviac vlakov a zároveň sme od najskoršieho možného termínu zaviedli výhradnú prevádzku ETCS na tratiach, kde je systém nainštalovaný,“ poukázalo MD.
Keďže je podľa ich slov vždy čo zlepšovať, budú v rezorte aj ďalej pokračovať v investíciách do železníc. „Tiež sme vždy ochotní sa stretnúť so zástupcami zamestnancov a diskutovať s nimi o tom, ako železnice posunúť vpred,“ dodalo ministerstvo.
Platy v Železniciach Slovenskej republiky (ŽSR) za súčasného vedenia MD (od októbra 2023) podľa neho vzrástli o 18 percent, v Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) o 17 percent a v Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia o 13,4 percenta. „ZSSK sa navyše s odborármi dohodla na zvýšení o ďalších 8,4 percenta od decembra, ŽSR rokujú o zvýšení mzdy o päť percent počas budúceho roka,“ vymenoval odbor komunikácie MD.
Do obnovy vozového parku ani modernizácie koľají podľa ministerstva nešlo historicky viac peňazí ako v súčasnosti. ŽSR aktuálne realizujú najväčšiu investíciu v dejinách, modernizáciu trate Poprad - Vydrník, a čoskoro začnú ešte väčší projekt, výstavbu trate Paludza - Liptovský Hrádok.
„Ministerstvo dopravy zároveň prijalo akčný plán na zlepšenie bezpečnosti na železniciach, ktorý aktuálne napĺňa. Obstarávame trenažéry na lepšiu výuku rušňovodičov, vybavili sme systémom ETCS historicky najviac vlakov a zároveň sme od najskoršieho možného termínu zaviedli výhradnú prevádzku ETCS na tratiach, kde je systém nainštalovaný,“ poukázalo MD.
Keďže je podľa ich slov vždy čo zlepšovať, budú v rezorte aj ďalej pokračovať v investíciách do železníc. „Tiež sme vždy ochotní sa stretnúť so zástupcami zamestnancov a diskutovať s nimi o tom, ako železnice posunúť vpred,“ dodalo ministerstvo.