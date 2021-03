Rezort dopravy rieši, čo s neuplatneným dovolenkovým voucherom

Bratislava 24. marca (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR s rezortom financií aktuálne pripravuje riešenia pre prípad, že klienti neuplatnia svoj voucher na dovolenku do konca augusta. Pre TASR to uviedol hovorca rezortu dopravy Ivan Rudolf.



Po 31. auguste tohto roka totiž budú musieť cestovné kancelárie klientom do 14 dní vrátiť peniaze za neuskutočnený zájazd. "Spolupracujeme na viacerých alternatívach riešenia, konkrétny návrh teda zatiaľ nie je pripravený," priblížil pre TASR Rudolf.



Zároveň skonštatoval, že vrátenie peňazí za už uhradené zálohy klientov cestovných kancelárií rieši v rámci ochrany spotrebiteľa Ministerstvo hospodárstva (MH) SR podľa zákona o zájazdoch. Kompenzácie ušlého zisku cestoviek z dôvodu obmedzenia podnikania na základe rozhodnutia vlády, ktorým sa zakazuje cestovanie do zahraničia s cieľom rekreácie, budú opäť súčasťou schémy pomoci. Rezort dopravy predpokladá, že bude nutné vo veľmi krátkom čase zvýšiť balík prostriedkov na tento účel.



"Na to, aby sme mohli spustiť veľkú schému pomoci, potrebujeme schválenie EK a tiež zvýšenie objemu peňazí o 100 miliónov eur. Výzvu vyhlásime ihneď po tom, ako sa splnia obe podmienky," dodal hovorca MDV.