< sekcia Ekonomika
Rezort dopravy: Robíme všetko pre to, aby sa výstavba v SR zrýchlila
Pomôcť by tomu mohol aj Zákon o strategických investíciách, ktorý začal platiť vlani a nový Stavebný zákon s účinnosťou od apríla tohto roka.
Autor TASR
Bratislava 8. augusta (TASR) - Ministerstvo dopravy (MD) SR robí všetko pre to, aby sa výstavba v SR zrýchlila. Pomôcť by tomu mohol aj Zákon o strategických investíciách, ktorý začal platiť vlani a nový Stavebný zákon s účinnosťou od apríla tohto roka. Tieto zmeny dokážu výrazne skrátiť prípravu jednotlivých stavieb, pričom dôkazom je napríklad diaľnica D3. Rezort dopravy tak reagoval na audit Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) o stave ciest, mostov a prínose zrealizovaných projektov na diaľniciach v období rokov 2021 až 2024.
Kontrolóri zhodnotili, že diaľnice sa stavajú pomaly a každý druhý most na Slovensku je v zlom stave. Problémom je, že investičný proces pri cestnej infraštruktúre trvá v priemere 14 rokov, čo ohrozuje dokončenie hlavných cestných úsekov. „Uvedomujeme si, že stav mostov na Slovensku je dlhodobo zlý, a to sa netýka len ciest prvej triedy, ale aj všetkých ostatných. Pracujeme však na tom, aby sme tento stav zvrátili. Aktuálne máme vysúťaženého poradcu, ktorý posudzuje, či je vhodné mosty opravovať cez PPP projekt (verejno-súkromné partnerstvá) a ak áno, spoločne s kolegami zo Slovenskej správy ciest pripravia celú koncepciu opráv mostov a pustia sa do jej realizácie,“ uviedlo MD.
NKÚ odporučilo rezortu, aby vzhľadom na pomalé budovanie ciest a diaľnic či zvyšovanie investičného dlhu, vytvoril s Ministerstvom financií nástroj na dlhodobejšie a realistickejšie plánovanie alebo financovanie veľkých investícií v rámci štátneho rozpočtu. Riešením môže byť podľa neho vytvorenie viaczdrojového účelového dopravného fondu.
„Čo sa týka vytvorenia fondu dopravnej infraštruktúry po vzore Českej republiky, v čase konsolidácie verejných prostriedkov nie je vytvorenie takéhoto fondu aktuálne. V spolupráci s Ministerstvom financií hľadáme efektívnejšie cesty, ako zabezpečiť udržateľné financovanie sektora dopravy,“ dodal rezort dopravy.
Kontrolóri zhodnotili, že diaľnice sa stavajú pomaly a každý druhý most na Slovensku je v zlom stave. Problémom je, že investičný proces pri cestnej infraštruktúre trvá v priemere 14 rokov, čo ohrozuje dokončenie hlavných cestných úsekov. „Uvedomujeme si, že stav mostov na Slovensku je dlhodobo zlý, a to sa netýka len ciest prvej triedy, ale aj všetkých ostatných. Pracujeme však na tom, aby sme tento stav zvrátili. Aktuálne máme vysúťaženého poradcu, ktorý posudzuje, či je vhodné mosty opravovať cez PPP projekt (verejno-súkromné partnerstvá) a ak áno, spoločne s kolegami zo Slovenskej správy ciest pripravia celú koncepciu opráv mostov a pustia sa do jej realizácie,“ uviedlo MD.
NKÚ odporučilo rezortu, aby vzhľadom na pomalé budovanie ciest a diaľnic či zvyšovanie investičného dlhu, vytvoril s Ministerstvom financií nástroj na dlhodobejšie a realistickejšie plánovanie alebo financovanie veľkých investícií v rámci štátneho rozpočtu. Riešením môže byť podľa neho vytvorenie viaczdrojového účelového dopravného fondu.
„Čo sa týka vytvorenia fondu dopravnej infraštruktúry po vzore Českej republiky, v čase konsolidácie verejných prostriedkov nie je vytvorenie takéhoto fondu aktuálne. V spolupráci s Ministerstvom financií hľadáme efektívnejšie cesty, ako zabezpečiť udržateľné financovanie sektora dopravy,“ dodal rezort dopravy.