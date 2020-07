Rezort dopravy rokoval v Košiciach o prístupe k priemyselnému parku

Košice 17. júla (TASR) – Prístupovú cestu k budúcemu priemyselnému parku v košickej mestskej časti Barca, vrátane prechodu cez železničnú trať, je potrebné vyriešiť čím skôr, aby na východe mohli vzniknúť nové pracovné miesta. Pre TASR to povedal štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Jaroslav Kmeť po piatkovom rokovaní v Košiciach, na ktorom sa spolu s investorom stretli aj zástupcovia Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) či samospráv.



„Aj v čase krízy, keď nám priemysel klesá, musíme podporovať takéto aktivity aj z MDV. Dali sme dokopy mesto aj investora, majú prísť s jedným riešením. My budeme následne rokovať so železnicami, aby sme dospeli ku konkrétnemu výsledku, a aby sa ten priemyselný park mohol čo najskôr zaplniť firmami,“ povedal s tým, že uvažujú o dvoch riešeniach. Jedno je severnejšia cesta, ktorá zároveň prepojí mestskú časť, druhá možnosť počíta len so samotným vjazdom do parku. Podľa neho je možné nájsť prienik oboch týchto riešení.



Zdôraznil, že ide o cestu, ktorá by mala križovať železničnú trať, pričom podľa zákona musí ísť o podjazd alebo nadjazd. Kmeť predpokladá, že táto cestná infraštruktúra v dĺžke niekoľko stoviek metrov až zopár kilometrov, bude hotová do dvoch rokov. Pripomenul, že dĺžku trvania jej výstavby ovplyvňujú aj procesy súvisiace s tým, že sa do nej zapojí i štátny podnik ŽSR.



Investor už podľa jeho slov má záujemcov, ktorí by svoje výrobné haly chceli umiestniť v plánovanom priemyselnom parku. Odhaduje, že na začiatku by v ňom mohlo nájsť prácu asi 200 ľudí.