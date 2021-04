Rezort dopravy: S obchvatom Stropkova by sa mohlo začať na budúci rok

Stropkov 7. apríla (TASR) – Obchvat Stropkova by sa mohol podľa rezortu dopravy začať stavať na budúci rok. Počas utorkového (6. 4.) pracovného stretnutia s primátorom mesta Ondrejom Brendzom to skonštatoval štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Jaroslav Kmeť.



Ako TASR informoval hovorca mesta Peter Novák, podobné rokovanie sa v Stropkove uskutočnilo minulý rok v auguste a aj tentoraz bola jeho nosným bodom problematika výstavby preložky cesty I/15, ktorá v súčasnosti prechádza centrom mesta.



"Slovenská správa ciest (SSC) nedávno podpísala s dodávateľom zmluvu o vypracovaní štúdie uskutočniteľnosti. V priebehu pol roka bude v rámci nej realizovaný prieskum a hotová štúdia je podmienkou na to, aby sme daný projekt mohli financovať z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a zároveň jej mohli dať zelenú aj útvar Hodnoty za peniaze a ministerstvo financií. Podľa harmonogramu postupujú aj ďalšie procesy smerujúce k získaniu stavebného povolenia, ktoré je plánované zhruba na prelom októbra a novembra tohto roka," povedal Kmeť.



Doplnil, že stropkovský obchvat je z hľadiska rozpracovanosti veľmi dobre pripravený a aj z tohto dôvodu vyslovil optimistický predpoklad, že ak nedôjde ku komplikáciám pri vydaní stavebného povolenia či verejného obstarávania, stavať sa môže začať v druhej polovici budúceho roka.



"Po ôsmich mesiacoch sme mali možnosť zhodnotiť postup v celom procese tejto očakávanej investície. Teší ma, že prípravy pokračujú bez výraznejších problémov, aj keď z objektívnych príčin sa harmonogram posunul o pár mesiacov. SSC čaká ešte veľa práce a, pochopiteľne, nie sú vylúčené ani prípadné nepredvídané problémy," doplnil Brendza.



Okrem tejto strategickej investície sa venovali i problematike budovania cyklistických chodníkov v regióne. Mesto pripravuje projektovú dokumentáciu 13-kilometrového chodníka v úseku Nižná Olšava – Stropkov – Duplín s perspektívnym prepojením až do Svidníka.



Samosprávy, ktoré budú mať pripravené podklady na výstavbu, môžu podľa Kmeťa rátať s výdatnou podporou ministerstva, ktoré má na cyklistickú infraštruktúru vyčlenený pomerne veľký balík peňazí. "Verím, že aj v tejto oblasti sa posunieme dopredu a cyklodoprava v regióne nadobudne nový rozmer," dodal Brendza.