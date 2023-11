Rezort dopravy s políciou a FS kontrolujú ukrajinské kamióny

Bratislava 15. novembra (TASR) - Na hraničných priechodoch a ďalších miestach na východe Slovenska kontrolujú ukrajinské kamióny. Existuje totiž podozrenie, že mnohé z nich nespĺňajú legislatívne požiadavky, alebo majú neúplné doklady. Na kontrolnej akcii spolupracuje Ministerstvo dopravy SR spolu s Policajným zborom SR, Finančnou správou SR a inšpektorátmi práce. Informoval o tom odbor komunikácie rezortu dopravy.



"Je dôležité, aby pravidlá platili pre všetkých rovnako. Naše cesty musia byť bezpečné ako pre ostatných účastníkov cestnej premávky, tak aj pre samotných dopravcov," povedal minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).



Kontroly sú v Prešovskom a Košickom kraji. Ministerstvo dopravy v súčinnosti s políciou kontroluje ukrajinským dopravcom doklady potrebné k preprave tovaru i ďalšie doklady, ktoré vyžaduje zákon o cestnej doprave, uviedol rezort dopravy.



Polícia sa počas stredajšej akcie zameriava na kontrolu stavu vozidiel i na to, či kamióny spĺňajú hmotnostné limity, najmä či nie sú preťažené. Vodičom kontrolujú doklady a aj to, či dodržiavajú zákaz požívania alkoholu.



Na dodržiavanie povinných prestávok dohliada inšpekcia práce. Doklady potrebné k precleniu tovaru zase kontroluje Finančná správa SR. "Na základe jej včerajšej intervencie ukrajinská strana odbavila za posledných 24 hodín namiesto bežných 75 kamiónov až 130," uviedlo ministerstvo dopravy.



Dopravcom aj príslušníkom kontrolných zložiek pomáhajú dobrovoľníci z Maltézskej pomoci Slovensko, ktorí im poskytujú možnosť zohriať sa, ponúkajú vodu, teplé nápoje aj drobné občerstvenie.



Rezort práce pripomenul, že už niekoľko dní trvajúce kolóny na hraničnom priechode Vyšné Nemecké tvoria prevažne ukrajinské vozidlá. Do 30. júna 2024 platí v rámci celej Európskej únie (EÚ) dohoda o tom, že ukrajinskí nákladní dopravcovia nemajú povinnosť preukazovať sa prepravnými povoleniami, ak vykonávajú bilaterálne prepravy alebo s tovarom cez územie Slovenskej republiky iba tranzitujú. To podľa rezortu dopravy spôsobuje nárast ukrajinských kamiónov na území EÚ i na Slovensku.