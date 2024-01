Rezort dopravy sa vrátil k projektu privádzača do Rajeckých Teplíc

Rajecké Teplice 17. januára (TASR) - Rezort dopravy sa vrátil k prerušenému projektu výstavby 3,5-kilometrového diaľničného privádzača z Lietavskej Lúčky do Rajeckých Teplíc. Po stretnutí s primátormi a starostami miest a obcí Rajeckej doliny to v stredu povedal štátny tajomník Ministerstva dopravy SR Igor Choma.



"Chceme využiť maximum toho, čo bolo v minulosti urobené a z nejakého dôvodu sa v tom nepokračovalo. Využívame tú dokumentáciu pre stavebné povolenie, ktorá bola zhotovená. Samozrejme ju treba aktualizovať. Ešte vo februári na to vyhlásime verejné obstarávanie, predpokladám, že najneskôr o rok budeme mať k dispozícii kompletnú dokumentáciu. Potom pôjdeme do procesov stavebného povolenia a následne do obstarávania na zhotoviteľa stavby," priblížil Choma.



Ako dodal, pre Rajeckú dolinu je privádzač mimoriadne potrebný, dennodenné dopravné zápchy sú neúnosné. Obyvateľom však podľa neho nezostáva nič iné, len ešte nejaký čas počkať. "Dobrou správou je, že to naplno rozbiehame," zdôraznil štátny tajomník.



Druhá etapa diaľničného privádzača od Lietavskej Lúčky po Žilinu je už hotová, prvá etapa z Lietavskej Lúčky do Rajeckých Teplíc sa už niekoľko rokov odkladá. Celkové náklady boli naplánované na viac ako 50 miliónov eur, o nákladoch na obnovený projekt je podľa Chomu zatiaľ predčasné hovoriť.