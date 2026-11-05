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Rezort dopravy si objednal Národný plán dopravnej obslužnosti
Ten doplní, spresní a aktualizuje existujúci Plán dopravnej obslužnosti pre železničnú osobnú dopravu.
Autor TASR
Bratislava 5. novembra (TASR) - Ministerstvo dopravy (MD) SR vybralo dodávateľa prípravy vstupov pre tvorbu Národného plánu dopravnej obslužnosti (NPDO), ktorý doplní, spresní a aktualizuje existujúci Plán dopravnej obslužnosti pre železničnú osobnú dopravu. Rámcovú dohodu o dielo a o poskytnutí služieb na štyri roky uzatvorilo so spoločnosťami Afry Slovakia z Bratislavy a Afry CZ z Prahy za 732.600 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). MD oznámilo výsledok súťaže vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Dvojica uvedených firiem predložila najnižšiu z troch ponúk. Firma D-Phase z Bratislavy navrhla cenu 765.550 eur a Qintec zo Zavaru 772.350 eur bez DPH. Predpokladaná hodnota služieb dosahovala 813.000 eur bez DPH. Majiteľmi Afry Slovakia sú spoločnosti Afry Group Finland Oy z mesta Vantaa, ktorá má na jej základnom imaní podiel 90 percent, a Afry CZ s podielom 10 percent.
„Predmetom zákazky je príprava, tvorba a spracovanie analýz, podkladov, návrhov a odporúčaní pre tvorbu Národného plánu dopravnej obslužnosti, poskytovanie konzultačných služieb a služieb súvisiacich s prípravou, tvorbou a so spracovaním diela,“ uviedlo MD. Koncepčný dokument NPDO vyhotovuje funkčne nezávislý organizačný útvar ministerstva Národná dopravná autorita.
MD zároveň obstaráva zabezpečenie trvalých a analytických činností pre oblasť dopravy na tri roky za takmer 828.000 eur bez DPH. Lehotu na predkladanie ponúk predĺžilo z 12. do 19. novembra. Zákazka zahŕňa vypracovanie štúdií, analýz a prognóz pre rozhodovaciu, koncepčnú, metodickú a legislatívnu činnosť ministerstva, ako aj návrhy možností zefektívnenia hospodárskej politiky štátu v doprave.
Za inšpekcie vybraných cestných tunelov s dĺžkou nad 500 metrov na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách prvej triedy počas štyroch rokov má MD zaplatiť takmer 968.000 eur bez DPH. Rámcovú dohodu na poskytnutie týchto služieb uzatvorilo so Žilinskou univerzitou v Žiline. Po každej inšpekcii odovzdá správu, v ktorej zhodnotí aktuálny stav konkrétneho tunela. Správa bude obsahovať aj odporúčania na odstránenie nedostatkov tunela.
Ponuky na inšpekciu cestných tunelov predložili pôvodne štyri subjekty. Žilinská univerzita v Žiline navrhla najvyššiu cenu bez DPH (skoro 968.000 eur), ale podľa vyhodnotenia ponúk MD vylúčilo troch uchádzačov s nižšími cenami. Spoločnosť Basler & Hofmann Slovakia navrhla sumu 637.520 eur, Amberg Engineering Slovakia (obe z Bratislavy) 688.000 eur a Združenie Tunely v zložení firiem ESP Consult zo Šamorína a K.B.K. fire z Ostravy 837.200 eur bez DPH.
MD zdôvodnilo ich vylúčenie tým, že nesplnili podmienku účasti o technickej alebo odbornej spôsobilosti. Tá sa podľa zákona o verejnom obstarávaní preukazuje zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ.
Dvojica uvedených firiem predložila najnižšiu z troch ponúk. Firma D-Phase z Bratislavy navrhla cenu 765.550 eur a Qintec zo Zavaru 772.350 eur bez DPH. Predpokladaná hodnota služieb dosahovala 813.000 eur bez DPH. Majiteľmi Afry Slovakia sú spoločnosti Afry Group Finland Oy z mesta Vantaa, ktorá má na jej základnom imaní podiel 90 percent, a Afry CZ s podielom 10 percent.
„Predmetom zákazky je príprava, tvorba a spracovanie analýz, podkladov, návrhov a odporúčaní pre tvorbu Národného plánu dopravnej obslužnosti, poskytovanie konzultačných služieb a služieb súvisiacich s prípravou, tvorbou a so spracovaním diela,“ uviedlo MD. Koncepčný dokument NPDO vyhotovuje funkčne nezávislý organizačný útvar ministerstva Národná dopravná autorita.
MD zároveň obstaráva zabezpečenie trvalých a analytických činností pre oblasť dopravy na tri roky za takmer 828.000 eur bez DPH. Lehotu na predkladanie ponúk predĺžilo z 12. do 19. novembra. Zákazka zahŕňa vypracovanie štúdií, analýz a prognóz pre rozhodovaciu, koncepčnú, metodickú a legislatívnu činnosť ministerstva, ako aj návrhy možností zefektívnenia hospodárskej politiky štátu v doprave.
Za inšpekcie vybraných cestných tunelov s dĺžkou nad 500 metrov na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách prvej triedy počas štyroch rokov má MD zaplatiť takmer 968.000 eur bez DPH. Rámcovú dohodu na poskytnutie týchto služieb uzatvorilo so Žilinskou univerzitou v Žiline. Po každej inšpekcii odovzdá správu, v ktorej zhodnotí aktuálny stav konkrétneho tunela. Správa bude obsahovať aj odporúčania na odstránenie nedostatkov tunela.
Ponuky na inšpekciu cestných tunelov predložili pôvodne štyri subjekty. Žilinská univerzita v Žiline navrhla najvyššiu cenu bez DPH (skoro 968.000 eur), ale podľa vyhodnotenia ponúk MD vylúčilo troch uchádzačov s nižšími cenami. Spoločnosť Basler & Hofmann Slovakia navrhla sumu 637.520 eur, Amberg Engineering Slovakia (obe z Bratislavy) 688.000 eur a Združenie Tunely v zložení firiem ESP Consult zo Šamorína a K.B.K. fire z Ostravy 837.200 eur bez DPH.
MD zdôvodnilo ich vylúčenie tým, že nesplnili podmienku účasti o technickej alebo odbornej spôsobilosti. Tá sa podľa zákona o verejnom obstarávaní preukazuje zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ.