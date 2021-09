Rezort dopravy: Školy môžu žiadať o dotáciu na prístrešky pre bicykle

Bratislava 30. septembra (TASR) - Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR spustilo výzvu pre zriaďovateľov škôl. Môžu požiadať o poskytnutie dotácie na osadenie krytých prístreškov pre bicykle v areáloch škôl. Na výzvu vyčlenil rezort 750.000 eur, maximálna výška príspevku je 30.000 eur. Informoval o tom vo štvrtok hovorca ministerstva Ivan Rudolf.



O dotácie môžu žiadať oprávnení žiadatelia, hlavne obce a vyššie územné celky do konca roka. "V aktuálnej výzve sa cielene zameriavame na našu najmladšiu generáciu, u ktorej chceme postupne budovať zdravé a ekologické dopravné návyky a zároveň im vytvárať možnosti na bezpečný príchod do školy a uloženie bicykla," povedal minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



Národný cyklokoordinátor Peter Kľučka si myslí, že o dotácie bude veľký záujem. "Už dnes môžem povedať, že sú desiatky škôl, ktoré sa chcú prihlásiť. Výhodu určite budú mať školy, ktoré sa venovali cyklodoprave už predtým a budovali napríklad cyklotrasy," poznamenal s tým, že nech to nie sú len osamotené prístrešky, ale aby to ich budovanie aj dávalo zmysel.



Na príprave projektu sa podieľali podľa Rudolfových slov aj predstavitelia združenia Cyklokoalícia. V minuloročnom prieskume zistili, že až tri štvrtiny škôl nemajú dostatočné kapacity na parkovanie bicyklov. "Je to veľmi dôležitá vec a signál zo strany ministerstva a štátu, že majú záujem zlepšovať mobilitu na školách. Nie je to bežné ani v iných európskych krajinách, aby štát podporoval infraštruktúru na základných školách," poznamenal prezident Cyklokoalície Dan Kollár.



Ministerstvo plánuje vo vyhlasovaní "cyklovýziev" pokračovať aj do budúcnosti. Financované majú byť z prostriedkov plánu obnovy a odolnosti či z operačného programu Slovensko. "Naším záujmom je vytvoriť na Slovensku bezpečné podmienky na využívanie bicykla nielen ako voľnočasovej aktivity, ale aj ako štandardného každodenného dopravného prostriedku," dodal Doležal.