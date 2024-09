Rezort dopravy splnil míľnik plánu obnovy, bol ním vlakový grafikon

Bratislava 18. septembra (TASR) - Ministerstvo dopravy (MD) SR splnilo míľnik Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorý bol zaradený do piatej žiadosti o platbu. V rámci míľnika Reforma verejnej osobnej dopravy mal rezort uviesť do účinnosti optimalizovaný grafikon železničnej dopravy. Míľnik sa podarilo naplniť ešte koncom roka 2023. Vyplýva to z informácie o plnení míľnikov a cieľov Plánu obnovy a odolnosti SR, ktoré boli zaradené do piatej žiadosti o platbu. Materiál v stredu vzala vláda na vedomie.



Ministerstvo dopravy zhodnotilo, že nový koncept grafikonu vlakovej dopravy 2022/2023, ktorý bol zostavený podľa plánu dopravnej obslužnosti, priniesol výraznú zmenu dopravnej obsluhy Slovenska železničnou dopravou a prispel k oživeniu dopytu po cestovaní vlakmi po pandémii.



Nový koncept grafikonu zvýšil dopravný výkon v železničnej osobnej doprave o 6 %, zvýšila sa preprava cestujúcich tiež o 6 % a tržby stúpli o 3 %. "K nárastu prepravy cestujúcich došlo najviac na najvyťaženejších tratiach, kde bola zmena dopravnej obsluhy cielená. Ide o trate Bratislava - Žilina - Košice a Bratislava - Nové Zámky, ktoré predstavujú 73-percentný podiel platiacich cestujúcich na celkovej preprave. Dôvodom nárastu je zrýchlenie a posilnenie dopravy," priblížil rezort.



Ministerstvo vyhodnotilo, že vďaka novému modelu dopravnej obsluhy sa podarilo zvýšiť efektivitu Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) vypravením viacerých vlakov s nižším počtom vozidiel a personálu, a to pri zachovaní výšky nákladov po započítaní inflácie oproti roku 2022.



Plnenie míľnika podľa ministerstva dopravy závisí od naplnenia cieľov v rámci prvej etapy plánu dopravnej obslužnosti. Prispieť k tomu má úspešné ukončenie modernizácie uzla Žilina, trate Kúty - Devínska Nová Ves a elektrifikácie trate Bánovce nad Ondavou - Humenné.



Cieľom rezortu dopravy v rámci plánu dopravnej obslužnosti je do roku 2030 konsolidácia železničnej osobnej dopravy na všetkých perspektívnych tratiach do podoby, ktorá bude zodpovedať európskym štandardom.



"Nevyhnutným predpokladom je zahustenie vlakovej dopravy aj na tých tratiach, ktoré síce disponujú dostatočným potenciálom pre ich plnohodnotné využitie vo verejnej osobnej doprave, avšak nedokážu ho naplniť pre nedostatočné parametre svojej infraštruktúry, znemožňujúce realizovať tu požadovanú intenzitu vlakovej dopravy," uviedol rezort dopravy s tým, že nevyhnutný je investičný rozvoj týchto železničných tratí.



Podľa ministerstva dopravy sa plán dopravnej obslužnosti podarilo takmer plne zaviesť na západnom Slovensku. Problém je ešte na strednom Slovensku, kde pre dlhodobé výluky na tratiach nie je možné plán dopravnej obslužnosti implementovať.