Rezort dopravy spolupracuje s partnermi z ČR na rozvoji druhov dopravy

Bratislava 4. januára (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR sa pri podpore cyklodopravy ako jedného z nástrojov udržateľnej mobility v mestách inšpiruje fondom dopravnej infraštruktúry z Českej republiky. Ide o fond na systémové financovanie dopravnej infraštruktúry, Česi z neho podporujú aj rozvoj nemotorovej dopravy. Partneri si skúsenosti a nápady vymenili na online konferencii v rámci projektu Interreg. Informoval o tom hovorca rezortu dopravy Ivan Rudolf.



"Fungovanie Státního fondu dopravní infrastruktury je pre mňa osobne veľkým zdrojom inšpirácie. Spolu s kolegami pracujeme na tom, aby sme podobný fond zriadili aj u nás a pri financovaní výstavby a údržby infraštruktúry sme sa už nespoliehali iba na eurofondy. Samozrejme, s ohľadom na udržateľný rozvoj našich miest o obcí doň musí patriť aj nemotorová doprava," vyjadril sa minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



Konferencia bola organizovaná v rámci medzinárodného projektu Interreg "Danube Cycle Plans" Dunajského nadnárodného programu, do ktorého je ministerstvo dopravy zapojené ako jeden z projektových partnerov.



Českí kolegovia podľa Rudolfa ocenili existenciu samostatného oddelenia na MDV SR v rámci odboru stratégie dopravy, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí nemotorová doprava. Počas podujatia vystúpila s príspevkom aj Erika Horanská, riaditeľka odboru mestského rozvoja MDV SR. Tá zasadila tému udržateľnej mobility do širšieho kontextu mestského rozvoja v rámci Koncepcie mestského rozvoja SR do roku 2030, ako aj v rámci pripravovanej informačno-komunikačnej platformy pre mestá www.dobremesto.gov.sk.