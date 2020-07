Rezort dopravy spúšťa ďalšiu súťaž na trati Bratislava – Komárno

Bratislava 20. júla (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR opätovne spúšťa súťaž na trati Bratislava – Komárno. Víťaz bude v zmysle zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme obsluhovať železničnú trať nasledujúcich desať rokov. Začiatok prevádzky je plánovaný od 1. januára 2023.



"Ide o veľmi frekventovanú trať, kde ponúkame férovú a transparentnú súťaž, pretože je naším zámerom, aby sa zapojilo čo najviac dopravcov. Iba tak vieme získať v konkurenčnom boji čo najlepšiu cenu a hlavne kvalitné cestovanie pre ľudí," skonštatoval minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



Opätovné oznámenie o zámere spustiť súťaž na trať Bratislava - Komárno zverejnil rezort dopravy v júli 2020 v súlade s pravidlami Európskej komisie (EK). V pondelok oznam zverejnili aj na stránke ministerstva. Záujemcovia majú 51 dní na predkladanie žiadostí o účasť na verejnej súťaži.



Ako informoval hovorca MDV Ivan Rudolf, oproti pôvodnej súťaži ministerstvo upravilo súťažné podmienky. Rozširuje počet hodnotiacich kritérií, pričom sa výrazne predlžuje časová lehota pre uchádzačov na predloženie už konkrétnej ponuky, a to na 91 dní. Víťazný dopravca bude mať rovnako viac času na prípravu pred reálnym spustením prevádzky vlakov. Po ňom zároveň získa časovú rezervu dva roky na to, aby zmodernizoval svoj vozidlový park v súlade s požadovanými podmienkami verejnej súťaže.



V súčasnosti dopravu na trati Bratislava – Komárno zabezpečuje súkromný dopravca RegioJet. Zmluva mu končí v decembri 2020. Ministerstvo dopravy už oslovilo aktuálneho dopravcu, ako aj ďalších významných dopravcov v regióne strednej Európy, s ktorými rokuje o podmienkach zabezpečenia prepravy na tejto trati. Prevádzku by zabezpečili po dobu nasledujúcich dvoch rokov, teda kým nebude pripravený víťazný dopravca na trati.