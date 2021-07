Rezort dopravy spúšťa schému pomoci pre sektor dopravy

Bratislava 9. júla (TASR) – Prevádzkovatelia autoškôl, medzinárodnej pravidelnej autobusovej dopravy či školiace strediská na výcvik vodičov profesionálov môžu od piatka požiadať o dotáciu zo schémy pomoci. Rezort dopravy vyčlenil na pomoc 19,4 milióna eur. Informoval o tom hovorca Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Ivan Rudolf.



"Máme pripravený balík pomoci vo výške 19,4 milióna eur. Pomoc je zameraná na prevádzkovateľov autoškôl, školiacich stredísk na výcvik vodičov profesionálov či pravidelnej medzinárodnej autobusovej dopravy, ktorí boli štátom výrazne obmedzení na činnosti z dôvodu pandémie. Prevádzkovatelia môžu žiadať o pomoc od začiatku pandémie, teda od 1. apríla 2020 do 31. marca 2021," priblížil minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



Schéma pomoci bola schválená aj Protimonopolným úradom (PMÚ) SR. O pomoc môžu podniky požiadať prostredníctvom elektronického formulára zverejneného na stránke slovensko.sk. "Snažili sme sa túto pomoc spraviť pre žiadateľov administratívne čo najjednoduchšiu, zároveň sme pripravili prehľadný návod, ako o pomoc požiadať. Všetky podrobné informácie o tejto schéme pomoci sú publikované na našej stránke mindop.sk," dodal minister.



Limit na žiadateľa je stanovený na 200.000 eur, ide o tzv. schému minimálnej pomoci de minimis. Oprávneným žiadateľom bude podľa MDV ten subjekt, ktorý eviduje pokles tržieb na úrovni minimálne 30 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roku, teda pred vypuknutím pandémie. V praxi to znamená, že porovnávať sa bude napríklad august 2020 s augustom 2019 a január 2021 s januárom 2020. Maximálna výška pomoci je do 80 % oprávnených nákladov.



Pri stanovení výšky finančnej pomoci sa bude refundovaný pokles tržieb porovnávať s celkovým príspevkom stanoveným na technickú základňu daného žiadateľa. Výška finančného príspevku na vozidlo sa odvíja od jeho kategórie a euronormy, pričom platí, že ekologickejšie vozidlá majú vyšší príspevok. Konečná výška dotácie sa určí ako nižšia z hodnôt "maximálna možná výška príspevku na technickú základňu žiadateľa", teda súčet všetkých príspevkov na vozidlá, ktoré sa podľa tejto schémy pomoci kompenzujú, a "kompenzácia poklesu tržieb" vo výške 80 % z celkového poklesu tržieb súvisiacich s predmetom podnikania, na ktorý sa pomoc poskytuje.