Rezort dopravy spúšťa veľkú schému pomoci pre autobusových prepravcov

Bratislava 3. marca (TASR) - Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR spustilo schémy pomoci pre segment autobusov, teda pre prevádzkovateľov medzinárodnej pravidelnej autobusovej dopravy a prevádzkovateľov príležitostnej dopravy. K dispozícii sú im schéma "de minimis" a už aj "veľká" schéma. Informoval o tom vo štvrtok riaditeľ odboru komunikácie MDV Ivan Rudolf.



"Maximálna výška príspevku pri schéme ´de minimis´ je súhrnne do 200.000 eur a oprávnené obdobie je od 1. septembra 2021 do 31. decembra 2021," skonštatoval hovorca s tým, že prevádzkovatelia medzinárodnej pravidelnej autobusovej dopravy aj prevádzkovatelia príležitostnej dopravy majú nárok na pomoc, ak im tržby v porovnaní s referenčným obdobím klesli o viac než 30 %. O príspevok sa dá požiadať do konca marca tohto roka.



Naopak, veľká schéma pomoci je podľa ministerstva novinkou, ktorá je určená najmä pre tých podnikateľov, ktorí doteraz nemohli čerpať pomoc. "Hlavne teda pre veľké firmy nespĺňajúce podmienky zákona o podpore malých a stredných podnikov. Maximálna výška pomoci je jeden milión eur," povedal minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



Základným kritériom pri veľkej schéme je takisto pokles tržieb o viac ako 30 %, avšak tento pokles tržieb musí byť potvrdený audítorom. Žiadosť budú musieť podnikatelia zadať na portáli slovensko.sk a výkazy tržieb predložiť elektronicky ministerstvu dopravy. Oprávnené obdobie je pri tejto schéme od začiatku koronakrízy, teda od 1. apríla 2020. Žiadosti sa môžu podávať do 15. apríla tohto roka.



Podrobnejšie informácie o oboch schémach pomoci a aj formuláre na vyplnenie žiadostí nájdu prepravcovia na webovej stránke ministerstva dopravy.