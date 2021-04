Rezort dopravy spustil ďalšiu etapu pomoci pre gastro a cestovný ruch

Bratislava 21. apríla (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) v stredu spustilo ďalšiu etapu štátnej pomoci pre gastrosektor a cestovný ruch. Podnikatelia môžu podávať žiadosti o kompenzácie výpadku príjmov od 1. novembra 2020 do 31. marca 2021. Maximálna štátna pomoc pre jednu spoločnosť je podľa schémy "de minimis" za celé obdobie pandémie do výšky 200.000 eur. V stredu o tom informoval hovorca rezortu dopravy Ivan Rudolf.



"Schému pomoci sme zvýšili o ďalších 120 miliónov, celkovo pôjde na pomoc cestovnému ruchu 220 miliónov eur," spresnil minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Základnou podmienkou na získanie štátnej pomoci je pokles tržieb o 40 % v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019. Vyhodnocuje sa každý mesiac osobitne a výška pomoci sa bude odvíjať od vyčíslenej straty.



Rezort dopravy zapracoval do novej schémy niektoré podnety a pripomienky zo strany zástupcov sektora. Zmenou oproti prvej etape je, že o príspevok môžu žiadať aj podniky, ktoré vznikli v období od 1. apríla do 31. augusta minulého roka. Pokles tržieb budú porovnávať s mesiacom september 2020. V novej výzve vypadla povinnosť mať vyplatené pohľadávky voči sociálnej a zdravotnej poisťovni alebo voči daňovému úradu.



Aj v ďalšej etape schémy "de minimis" budú oprávnenými prijímateľmi prevádzky stravovacích a ubytovacích zariadení, cestovných kancelárií a agentúr, akvaparkov, kúpalísk, sprievodcovia v cestovnom ruchu, organizácie kongresov a podnikových výstav, botanické a zoologické záhrady a prírodné rezervácie, zábavné parky a lunaparky, prevádzka lanoviek a lyžiarskych vlekov, múzeá s prehliadkami pre verejnosť, historické pamiatky a turistické zaujímavosti. Návod aj inštruktážne video, ako správne žiadosť vyplniť, nájdu žiadatelia na webovej stránke ministerstva dopravy.



Doležal po rokovaní vlády spresnil, že o príspevky môžu žiadať podnikatelia aj za obdobie od apríla 2020, pokiaľ ešte žiadosť za prvú vlnu pandémie ochorenia COVID-19 nepodali. Ministerstvo spustilo registráciu o 10.00 h a podľa ministra rezort za prvé tri hodiny zaevidoval viac ako 60 žiadostí. Na spracovanie žiadostí má MDV 30 dní a na vyplatenie podpory ďalších 30 dní. Pokiaľ bude žiadosť vyplnená správne, bude podľa ministra vybavená skôr.