Rezort dopravy: Spustili sme prevádzku inteligentných bójí na Dunaji

Bratislava 6. júla (TASR) - Pilotná prevádzka komponentov automatického identifikačného systému s pomocou pri navigácii bola spustená. Inteligentné bóje by mali zásadne zvýšiť bezpečnosť plavebnej prevádzky na Dunaji. Na odštartovaní ich prevádzky sa v utorok zúčastnila aj štátna tajomníčka Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Katarína Bruncková. Rezort dopravy o tom informoval na sociálnej sieti.



Pilotná prevádzka bude trvať do konca novembra 2021. "Výsledky zúročíme v projekte modernizácie vytýčenia plavebnej dráhy ´inteligentnými bójami´ pre celý úsek medzinárodnej vodnej cesty Dunaj. Slovenská republika sa tým zapojí medzi podunajské krajiny, kde bude bezpečnosť plavby opäť vyššia," skonštatoval rezort dopravy. Inteligentné bóje majú zvýšiť bezpečnosť plavebnej prevádzky a zároveň znížiť prevádzkové náklady na vytyčovanie plavebnej dráhy v súvislosti so stratou bójí, ktoré nie sú vybavené novým systémom.