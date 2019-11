Rezort dopravy, stavbári a diaľničiari sa dohodli o úprave násypov D4

Bratislava 12. novembra (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR, odbor Špeciálneho stavebného úradu pre cesty, Národná diaľničná spoločnosť (NDS) a stavebná spoločnosť D4R7 Construction sa v októbri dohodli na podrobnom postupe a záväznom časovom rozvrhu prijatia rozhodnutí súvisiacich s opatreniami na úpravu násypov v časti 1 diaľnice D4 Bratislava Jarovce - Ivanka medzi kilometrami 0.7 - 2. Médiá o tom v utorok informovala stavebná spoločnosť D4R7 Construction, ktorá je zodpovedná za stavbu obchvatu.



„Dohoda medzi MDV a D4R7 ustanovuje, že v tejto časti sa nebudú vykonávať ďalšie práce, kým sa nerozhodne o ďalšom postupe. Dohodlo sa tiež, že vykonané testy budú hodnotiť odborníci menovaní ministerstvom,“ uvádza spoločnosť s tým, že všetky potrebné testy už boli vykonané. V súčasnosti sa analyzujú a po ich vyhodnotení bude jasné, či a aké nápravné opatrenia budú potrebné v tejto časti D4. D4R7 Construction sa ministerstvu dopravy zaviazala, že takto spoločne dohodnutý plán obnovy bude implementovať tak rýchlo, ako je to technicky možné. Ministerstvo dopravy a stavebná spoločnosť budú následne informovať verejnosť o tom, či a aké rehabilitačné opatrenia bude potrebné urobiť na násype úseku 1 diaľnice D4 Bratislava Jarovce – Ivanka medzi kilometrami 0.7 – 2 a kedy budú realizované.



Statické skúšky únosnosti násypu na stavbe diaľnice D4 nevyhovujú, čo je pravdepodobne ešte horší problém ako nález azbestu, uviedol to člen Predstavenstva NDS Peter Gandl s tým, že násyp bude zrejme musieť zhotoviteľ rozobrať. NDS vykonávala niektoré kontrolné skúšky a odbery, ktoré viedli k tomu, aby sa analyzoval tento problém. Gandl zároveň upozornil na to, že tam existuje azbest, preto sa to bude musieť robiť špeciálnymi metódami.