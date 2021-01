Rezort dopravy: Taxislužby fungujú, treba však dbať na opatrenia

Bratislava 4. januára (TASR) - Taxislužby fungujú aj počas lockdownu, ich prevádzku totiž usmernenie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR nezakázalo. Pri využívaní taxíkov však treba dbať na bezpečnostné opatrenia, ktoré zabránia šíreniu nového koronavírusu. Pripomína to Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR na sociálnej sieti.



Ako dodal rezort, vodič taxíka musí mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou. Jeho povinnosťou je takisto vykonávať dezinfekciu priestorov pre zákazníkov, a to po každom klientovi dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom. Pravidlom tiež je, že cestujúci môže sedieť iba na zadných sedadlách, a to maximálne dvaja cestujúci v jednom rade.



Bližšími informáciami disponuje ÚVZ SR, ale základné usmernenie nájdu občania či taxislužby aj na webovej stránke rezortu dopravy.