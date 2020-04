Rezort dopravy umožní samosprávam odklad splátok pri nájomných bytoch

Bratislava 23. apríla (TASR) – Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal (nominant Sme rodina) víta, že poslanci parlamentu schválili balík navrhovaných opatrení na riešenie koronakrízy v rezorte. Jedným z opatrení je aj odklad splátok úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania pre samosprávy. TASR o tom informoval hovorca rezortu Ivan Rudolf.



„Snažíme sa v týchto ťažkých chvíľach pomôcť každému, kto sa dostal do finančných ťažkostí pre koronakrízu, aj keď to nie je vždy jednoduché. Dennodenne pracujeme na tom, aby sme následky pandémie v našom rezorte zmiernili. Preto ma mimoriadne teší, že poslanci parlamentu sa s našimi návrhmi stotožnili,“ povedal Doležal.



Štátny fond rozvoja bývania bude žiadosti samospráv, ktoré majú úver na nájomné byty, posudzovať individuálne. Odklad splácania úveru a predĺženie doby splácania tak dostanú samosprávy, ktoré sa dostali do problémov pre nový koronavírus. Balík opatrení nadobudne účinnosť po zverejnení v Zbierke zákonov v najbližších dňoch.