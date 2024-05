Rezort dopravy uvažuje o oživení projektu R1 od Mosta pri Bratislave

Bratislava 31. mája (TASR) - Ministerstvo dopravy SR uvažuje o oživení projektu rýchlostnej cesty R1 medzi Mostom pri Bratislave a Sereďou. Rýchlostná cesta R1 by mala byť súbežná s diaľnicou D1 a mohla by pomôcť odľahčiť dopravu na už tak preťaženej D1. Vo videu na sociálnej sieti to uviedol minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) s tým, že pripravenosť projektu je aktuálne v štádiu nula, spustenie výstavby v tomto volebnom období preto nie je reálne.



"Projekt je dnes v štádiu takmer nula. Je vypracovaná štúdia, sú vypracované tri varianty trasovania. V minulosti bolo začaté posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), avšak v nejakom momente to bolo zastavené a dnes ideme začínať od začiatku," zhodnotil Ráž.



Projekt vznikol ešte v 90. rokoch a hovorí o prepojení, ktoré by sa malo začínať v Moste pri Bratislave a na existujúcu rýchlostnú cestu by sa malo napájať medzi Vlčkovcami a Sereďou. Malo by ísť o úsek dlhý 39 až 42 kilometrov.



Ráž priblížil, že úsek rýchlostnej cesty by mal byť súbežný s D1 medzi Trnavou a Bratislavou. Tá je podľa ministra v súčasnosti už preťažená, preto sa v minulosti uvažovalo o jej odľahčení vybudovaním štvrtého pruhu. Vybudovať súbežnú cestu by však podľa Ráža bolo lepšie riešenie.



"Vybudovať takúto súbežnú cestu je z viacerých dôvodov lepšie riešenie. Práve takýto kúsok tej R1, 40-kilometrový, by umožnil celému tranzitu z ČR a Rakúska smerovať priamo na Nitru. Vyhli by sa D1, vyhli by sa križovatke Trnava a priamo by boli na R1. Z D4 na R1, odťaží to D1, netreba budovať štvrtý pruh a zároveň máme súbežnú cestu, na ktorú sa dá presmerovať doprava," priblížil minister.



Doplnil, že s projektom sa v tomto volebnom období začať nepodarí. "Táto diaľnica dnes nemá ešte nakreslenú ani čiarku. Keď sa do toho pustíme, tak budeme radi, ak sa nám to podarí vyprojektovať a pripraviť pre budúcu administratívu a budúceho ministra," uviedol Ráž.