Rezort dopravy už o trati Bratislava – Komárno rokoval so 7 dopravcami

Bratislava 14. augusta (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR už v prípade prevádzky na železničnej trati Bratislava – Komárno rokovalo so siedmimi dopravcami vrátane Českých dráh. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie rezortu dopravy s tým, že všetci prejavili vážny záujem.



Ministerstvo zároveň priblížilo, že rokuje aj s potenciálnymi prenajímateľmi dráhových vozidiel, ktorí nie sú dopravcovia. Prevádzkovo sú totiž podľa MDV možné aj viaceré kombinácie z pohľadu skladby vozidlového parku.



"V súčasnosti majú všetci záujemcovia čas na predloženie ponuky a formy prevádzky, prípadne spolupráce. Začiatkom septembra by sme mali poznať konkrétne ponuky od dopravcov alebo prenajímateľov na nadchádzajúce dva roky," skonštatoval rezort dopravy. Následne od toho sa bude odvíjať ďalší proces.



V súčasnosti dopravu na trati Bratislava - Komárno zabezpečuje súkromný dopravca RegioJet. Zmluva sa mu končí v decembri 2020. Ministerstvo dopravy tak oslovilo aktuálneho dopravcu, ale aj ďalších významných dopravcov v regióne strednej Európy, s ktorými rokuje o podmienkach zabezpečenia prepravy na tejto trati. Prevádzku by zabezpečili po obdobie nasledujúcich dvoch rokov, teda kým nebude pripravený víťazný dopravca na trati.



Víťaz súťaže na trati Bratislava – Komárno bude v zmysle zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme obsluhovať železničnú trať nasledujúcich desať rokov. Začiatok prevádzky je plánovaný od 1. januára 2023.