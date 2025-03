Rezort dopravy v Košiciach školilo odborníkov o novom stavebnom zákone

Košice 18. marca (TASR) - V utorok sa v Košiciach konala odborná prednáška o novom stavebnom zákone, ktorú organizovalo Ministerstvo dopravy SR. Išlo o súčasť série vzdelávacích podujatí zameraných na najdôležitejšie legislatívne zmeny v oblasti výstavby. Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) pripomenul, že nový stavebný zákon nadobudne účinnosť presne o dva týždne.



"Myslím si, že ide o naozaj kvalitnú legislatívu," uviedol s tým, že dôležitou súčasťou implementácie je jej správne pochopenie pracovníkmi stavebných úradov. "Aj keby sme pripravili legislatívu akokoľvek kvalitne, ak by ju zamestnanci stavebných úradov nevedeli uviesť do praxe, vznikli by problémy. Každá nová úprava prináša určité výzvy, kým si na ňu ľudia zvyknú. Preto organizujeme tieto konferencie," vysvetlil Ráž.



Prvá prednáška sa uskutočnila v Banskej Bystrici, ďalšia je naplánovaná na pondelok 24. marca v Bratislave. Prednášky sú určené najmä pre stavebné úrady a inštitúcie, ktoré so zákonom pracujú v každodennej praxi. "Prvá konferencia v Banskej Bystrici prilákala spolu tisíc účastníkov vrátane online prenosu. Aj dnes v Košiciach máme veľmi dobrú účasť, či už fyzicky prítomných, alebo pripojených online. Dôležité je, aby si pracovníci stavebných úradov mohli nové pravidlá načítať a diskutovať priamo s tvorcami zákona," dodal.



V rámci prednášok odpovedajú na otázky odborníci z ministerstva a Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR, ktorý bude mať na starosti aplikáciu zákona v praxi. "Vytvorili sme aj špeciálny e-mail stavebnyzakon@mindop.sk, kde by mohli posielať svoje návrhy alebo otázky týkajúce sa nového stavebného zákona," informoval minister.



Ako uviedol, medzi časté otázky účastníkov patrili podmienky pre drobné stavby. Od 1. apríla sa všetky nové konania budú riadiť novými pravidlami. "Všetci, ktorí podajú žiadosť o začatie konania pred týmto dátumom, postupujú podľa doterajšej legislatívy. Po 1. apríli však už musia byť dodržané nové pravidlá," upozornil Ráž.



Počas návštevy Košíc minister rokoval aj s predstaviteľmi samosprávy. "S pánom primátorom sme diskutovali o spoločných projektoch, ako je obchvat Košíc či eurofondové projekty v oblasti ekologickej a mestskej hromadnej dopravy. Do regiónu smerujú významné investície, ktoré podporí aj ministerstvo dopravy," uviedol Ráž.



Primátor Košíc Jaroslav Polaček ocenil novelizáciu stavebného zákona a spoluprácu ministerstva s odborníkmi. "Po 50 rokoch si stavebný zákon určite zaslúžil revíziu. Chcem sa poďakovať ministerstvu, že bolo ochotné načúvať aj nášmu stavebnému úradu, ktorý je najväčším na Slovensku," uviedol primátor a zdôraznil, že kvalitná odborná príprava nového zákona je nevyhnutná nielen pre samotné mesto, ale aj pre okolité obce, ktoré sa podieľajú na povoľovacích procesoch v regióne.