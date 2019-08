Rezort dopravy: V liberalizácii železníc postupujeme v súlade s EÚ

Rezort dopravy v tejto súvislosti zdôraznil, že pri trati Žilina – Rajec ide z dopravného a technologického hľadiska o jednoduchý železničný úsek.

Bratislava 15. augusta (TASR) – V procese liberalizácie železničných tratí postupuje Slovenská republika, v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR, v súlade s nariadeniami Európskej únie (EÚ). Uviedla to pre TASR hovorkyňa rezortu dopravy Karolína Ducká, podľa ktorej majú prípadní záujemcovia o súťaž na trať Žilina – Rajec dostatočný čas na prípravu.



Minimálne rok pred vyhlásením súťaže, v marci 2018, ministerstvo dopravy zverejnilo predbežné oznámenia o zámere vyhlásiť takúto súťaž v úradnom vestníku EÚ s rozsahom služieb a plánovaným dátumom začatia uplatňovania zmluvy o službách vo verejnom záujme a dobe jej trvania.



"Aj z tohto dôvodu sme presvedčení, že ide o dostatočnú dlhú dobu, aby sa prípadní záujemcovia o súťaž pripravili v predstihu a tvrdenie, že zahraniční dopravcovia musia ešte čakať na zverejnenie údajov v Európskom vestníku, je nesprávne," skonštatovala Ducká.



Reagovala tak aj na vyjadrenia európskeho združenia alternatívnych železničných dopravcov so sídlom v Bruseli Allrail. To vyjadrilo podozrenie, že skutočná konkurencia v prípade súťaže na trať Žilina – Rajec nie je žiaduca. Pri súčasných podmienkach je totiž podľa združenia pravdepodobným víťazom ZSSK.



Allrail súčasne podotkol, že v rovnakom čase, začiatkom augusta tohto roka, oznámilo Bavorsko v Nemecku vyhlásenie novej verejnej súťaže na dotované vlaky. Víťazný operátor má v tomto prípade začať prevádzku až v roku 2023. Vysúťažený dopravca na Slovensku by však mal začať prevádzku vo februári 2020.



Rezort dopravy v tejto súvislosti zdôraznil, že pri trati Žilina – Rajec ide z dopravného a technologického hľadiska o jednoduchý železničný úsek. Porovnanie so zámerom Bavorska je tak podľa MDV úplne neadekvátne, a to najmä rozsahom služieb, ktorý v súťaži v Bavorsku niekoľkonásobne prevyšuje slovenský zámer.



"Veríme, že prvú súťaž na Slovensku zvládneme plne v súlade s európskou i slovenskou legislatívou a nový dopravca prinesie na túto trať vyššiu kvalitu a tým aj spokojnejších cestujúcich, čo je naším cieľom," poznamenala Ducká.



Trať Žilina – Rajec je prvou z troch plánovaných tratí, ktoré budú ponúknuté do verejnej súťaže. Postupne budú nasledovať úseky Bratislava – Komárno a Košice - Moldava nad Bodvou. Rezort dopravy informoval o spustení očakávanej liberalizácie železničných tratí 7. augusta tohto roka.